Polizei mahnt – Dutzende private Drohnen über dem Züri-Fäscht

Sie gehörte zum Höhepunkt des diesjährigen Züri-Fäscht: die Drohnenshow. Doch waren die 150 Leucht-Flugobjekte längst nicht die einzigen, die herumschwirrten. Bereits in der Nacht auf Samstag beobachteten Besucherinnen und Besucher rot blinkende Punkte am Nachthimmel: Anzeichen dafür, dass nicht nur das Feuerwerk, sondern Privatdrohnen in die Luft gingen.

Am Sonntag sahen sich die Organisatoren des Züri-Fäscht gar gezwungen, die Hobbypiloten via soziale Medien zu bitten, weitere solche illegalen Drohnenflüge zu unterlassen.

Liebe Leute, die einzigen bewilligten Flugobjekte am Zürcher Himmel sind Teil des offiziellen Züri Fäscht Programms oder verloren gegangene Luftballons ????????. Unbewilligte Drohnenflüge sind nicht erlaubt! #zuerifaescht #ZüriFäscht — Züri Fäscht (@ZueriFaescht19) July 7, 2019

Die Stadtpolizei teilt mit, dass sie sich insbesondere am Samstag mit dem illegalen Betrieb von privaten Drohnen beschäftigen musste. «Während des ganzen Tages wurden mehrere Dutzend Drohnen festgestellt», schreibt die Polizei in der Bilanz des Sicherheitsdepartements. Vereinzelt hätten die Piloten angehalten und kontrolliert werden werden können. Entsprechende Verzeigungen werden nun geprüft.

Rechtlich richtig

Zwar ist es grundsätzlich erlaubt, mit privaten Drohnen ohne Bewilligung über öffentlichen Grund zu fliegen. Doch gibt es rechtliche Schranken: So dürfen Drohnenpiloten nicht näher als 100 Meter an Menschenansammlungen heran. Auch das Überfliegen grosse Personengruppierungen ist untersagt. Für Ausnahmen dieser Regelung bräuchte es eine Bewilligung des Bundesamts für Zivilluftfahrt.

Die Polizei hätte auch die Möglichkeit, für Grossveranstaltungen eine spezielle Einschränkung – beispielsweise ein Flugverbot – zu erlassen. Eine solche habe es beim Züri-Fäscht nicht gegeben. Doch will die Zürcher Stadtpolizei nun prüfen, ob sie für kommende Events dieser Grösse ein Verbot erlassen soll:

Es erfolgte keine spezielle Einschränkung. Wird für kommende Grossveranstaltungen nun geprüft. Es gelten jedoch die Bestimmungen der VLK (100m Abstand zu Menschenansammlungen etc.) und für <500g VLK Art. 14b Abs. 2lit. a iV (EU) Nr. 923/2012 (SERA) (riskant/fahrlässig) ^spa — Stadtpolizei Zürich July 7, 2019

Und mit welchen Sanktionen müssen Drohnenpiloten rechnen, wenn sie bei solchen unerlaubten Flügen erwischt werden? Das Gesetz legt die zu erwartenden Sanktionen nicht genau fest. Doch es muss gemäss Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) bei Nichteinhalten des Mindestabstandes zu einer Menschenansammlung mit einer Busse von mindestens 300 Franken gerechnet werden. (saf)