Besetztes Haus in Altstetten geräumt

Die Transparente an der Wand des mehrstöckigen Hauses liessen keine Zweifel: «Besetzt» und «Besetzipark» hiess es in grossen, farbigen Lettern. In der Nacht auf heute Montag wurde das Tao-Chi-Schulungszentrum für Chinesische Medizin an der Baslerstrasse 71 besetzt.

Als heute Montagmorgen mehrere Personen zu ihren Arbeitsplätzen wollten, wurde ihnen von den Besetzern der Zutritt verwehrt. Ganz in unmittelbarer Nähe zum Tao-Chi-Zentrum befindet sich das Einkaufszentrum Letzipark.

Die Polizei war kurz vor 11 Uhr mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Sie hatte das von den Besetzern verbarrikadierte Gebäude schnell umstellt und die Liegenschaft über Mittag schliesslich geräumt. 14 Besetzer, darunter vier Frauen, hatten sich im Obergeschoss des Hauses aufgehalten. Sie wurden vorübergehend festgenommen und wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung verzeigt.

Besetzer zündeten Böller

«Die Besetzer hatten im Laufe des Vormittags diverse Feuerwerkskörper und Böller gezündet. Weil sich zu diesem Zeitpunkt auch einige Mieter im Gebäude befanden, entschied der Einsatzleiter der Stadtpolizei, das Haus sofort zu räumen», sagt Stadtpolizei-Medienchef Marco Cortesi. Als die Einsatzkräfte mit der Räumung begannen, wurden sie laut Stadtpolizei massiv mit Wasser und Schaumlöschern bespritzt. Es kam zu einem kurzen Reizstoffeinsatz seitens der Polizei.

Das Gebäude gehört der Swiss Life und soll bald durch ein Wohn-Hochhaus mit Gewerberäumlichkeiten ersetzt werden. Obwohl die Liegenschaft in den nächsten Monaten abgebrochen wird, befinden sich noch vereinzelte Büros, ein Restaurant und unzählige Möbelstücke im Haus.

Das anstelle des Tao-Chi Zenters geplante Hochhaus an der Baslerstrasse. Visualisierung: Galli Rudolf Architekten

(wsc/hoh/sda)