Polizeinotruf in der Stadt Zürich funktioniert wieder

Aufgrund technischer Probleme waren die Notrufnummern 117 und 112 in der Stadt Zürich teilweise nicht erreichbar. Das schreibt die Stadtpolizei Zürich. Die Störung bestand seit Freitagvormittag. Seit dem Mittag sei die 117 wieder uneingeschränkt erreichbar, seit 13.40 Uhr funktionierten alle Verbindungen wieder einwandfrei.

Das Notfallkonzept sei automatisch aktiviert worden, schreibt die Polizei weiter: Notrufe aus dem Festnetz wurden teilweise zur Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich umgeleitet, Notrufe aus dem Mobiltelefonnetz an die Kantonspolizei Bern. Die umgeleiteten Anrufe wurden durch die Einsatzzentralen wiederum an Zürich weitergeleitet. In jedem Fall war die Stadtpolizei Zürich über die Festnetznummer 0 444 117 117 erreichbar.

«Kein Muster erkennbar»

Woher die Probleme kommen, kann die Mediensprecherin der Stadtpolizei, Judith Hödl, nicht sagen. «Es ist bisher noch kein Muster erkennbar, welche Anrufe durchkommen und welche nicht», sagt sie. Auch nicht, ob der aktuelle Fall mit dem von Mitte Oktober im Zusammenhang steht.

Es ist nämlich das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass der Polizeinotruf nicht richtig funktioniert. Zuletzt fiel er am Mittwochnachmittag des 16. Oktobers während zwei Stunden aus. Die Probleme seien bei Wartungsarbeiten entstanden, schrieb die Stadtpolizei damals.

Man stehe im engen Kontakt mit dem Systemanbieter, schreibt die Stadtpolizei heute. Man erwarte, dass sich ein solcher Zwischenfall nicht mehr wiederholt.

