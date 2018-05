Polizist von mehreren Personen attackiert und verletzt

Kurz vor 23.15 Uhr wollte die Besatzung einer Streifenwagenpatrouille an der Heinrichstrasse zwei Personen kontrollieren, weil diese am Sprayen waren. Die beiden flüchteten zu Fuss. Ein Polizist konnte einen der Flüchtigen bei der Verzweigung Heinrich-/Luisenstrasse einholen und anhalten. Es kam zu einem Gerangel. Dabei stürzte der Polizist zu Boden, der Unbekannte flüchtete weiter in Richtung des GC-Fanlokals Sächsföif an der Heinrichstrasse.

Gleichzeitig rannten mehrere Personen – gemäss einer Medienmitteilung der Stadtpolizei mutmasslich Fussballfans – von diesem Lokal her kommend auf die Polizisten zu und traktierten den am Boden liegenden Beamten mit Schlägen und Fusstritten. Sein Kollege setzte Reizstoff gegen die Angreifer ein und konnte sie so zurückdrängen.

Der Polizist erlitt beim Angriff Kopfverletzungen sowie Schürfungen am ganzen Körper und wurde hospitalisiert. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er das Spital wieder verlassen. Die Angreifer sind flüchtig. Detektive der Stadtpolizei Zürich haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf

Die Stadtpolizei sucht Personen, die den Vorfall kurz vor 23.15 Uhr an der Verzweigung Heinrich-/Luisenstrasse beobachtet haben und/oder Angaben zu den Angreifern machen können. Stadtpolizei Zürich: 0 444 117 117. (anf/sda)