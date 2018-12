Porsche überholt Polizei innerorts mit 116 km/h

Das Bezirksgericht Zürich war gemäss einem Bericht der NZZ am 5. Dezember Schauplatz eines gehässigen Wortwechsels zwischen Richter und Verteidiger. Und das, obschon der Angeklagte, ein 46-jähriger Gewerbetreibender, seine Schuld eingestanden hat.

Er gibt zu, an einem Sonntagmorgen im April 2017 mit seinem Porsche 911 Turbo auf der Limmattalstrasse in Zürich stadteinwärts mit 116 km/h unterwegs gewesen zu sein. Er überholte dabei nacheinander einen weiteren Porsche und zwei andere Personenwagen – eines davon war ein ziviles Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Zürich. So wurde das Manöver auf Video gebannt.

«... dänn wänd Sie sauschnäll werdä»

Das Gericht verurteilte den Mann nun zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten. Doch der Verteidiger des Porsche-Fahrers, Bernard Rambert, meldet Berufung an. Er zieht die Rechtmässigkeit der Videoaufnahmen in Zweifel, die seines Erachtens als «verdeckte Überwachungsmassnahme» einen illegalen Grundrechtseingriff darstellen und nicht verwendet werden dürfen. Auch sei sein Mandant beim Ansetzen des Überholmanövers nicht davon ausgegangen, dass es eng werden könnte.

Wer mehr als 50 km/h fahre, begehe eine qualifizierte grobe Verkehrsregelverletzung, hält der Gerichtsvorsitzende Roland Heimann entgegen. «Wänn Sie bi me ne Porsche mit 430 PS dä Chnüppel abedrucked, dänn wänd Sie sauschnäll werdä», sagt der Richter laut NZZ und fragt, ob eine Berufung tatsächlich im Sinne des geständigen Mandanten sei. «Das müssen Sie mir überlassen. Sind Sie jetzt auch noch Verteidiger? Ich machen meinen Job, und Sie machen Ihren Job!», lautete die Antwort von Verteidiger Rambert. (tif)