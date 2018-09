Quartiervereine sorgen sich um Beiträge

Die Brücke zwischen Regierung und Bevölkerung sind in Zürich die Quartiervereine. Dank ihnen weiss die Stadtverwaltung, wo im Kleinen der Schuh drückt. Die Vereine reden mit, wenn es um Bauvorhaben geht, sie zeichnen verantwortlich für zahlreiche Aktivitäten im Quartier. Sie sind «ein wichtiges Sprachrohr und eine Verbindung zu den Quartieren und der Bevölkerung», schrieb der Stadtrat 2016.

330'000 Franken erhalten die 25 in Zürich ansässigen Quartiervereine jährlich von der Stadt. Für einige von ihnen sind diese Beiträge überlebenswichtig.

Nun will die Stadt diese Schnittstelle mit den Quartiervereinen in einem aufwendigen Verfahren überprüfen lassen. Dies schreibt sie in einer heute Freitag erschienenen Medienmitteilung. Besonders zu reden gibt die «Neuorganisation der Mittelverteilung», ein erklärtes Ziel des Prozesses. Eine Mehrheit der Quartiervereine stehe dem Mitwirkungsverfahren mit Skepsis gegenüber, sagt Martin Bürki (FDP), aktueller Gemeinderatspräsident und Präsident des Quartiervereins Wollishofen. Für Bürki ist klar, dass die Quartiervereine nur verlieren können.

Auch Nebenbuhler miteinbeziehen



Beim Mitwirkungsverfahren sollen zu gleichen Teilen Quartiervereine, Stadtverwaltung und quartiervereinsähnliche Organisationen eingebunden werden. Sie kommen in sogenannten Grossgruppenkonferenzen zusammen, die aus 150 Mitgliedern bestehen. Besonders mit der Einbindung von letztgenannten möchte die Stadt dem «rasanten Wandel» in den Quartieren gerecht werden.

In der Stadt gibt es bereits 50 quartierähnliche Organisationen. Zu den bekannteren Zählen 5im5i, der Einwohnerverein 6 oder der Verein Hochneun. Oft übernehmen sie ähnliche Aufgaben wie die Quartiervereine selber, nur werden sie an der Schnittstelle mit der Stadt bisher nicht berücksichtigt. Auch Interessengruppen, die oft Partikularinteressen vertreten, zählen zu den neu mitwirkenden quartiervereinähnlichen Gruppen.

Bürki kritisiert auch den Prozess. «Der Aufwand ist für die Mitglieder der Quartiervereine zu gross», sagt er. Dazu kommt: Die Quartiervereine seien jetzt schon gut für die Zukunft gerüstet. Heute Freitagmorgen hat der Präsident der Quartiervereinskonferenz, Christian Relly, eine Stellungnahme veröffentlicht, in der er seine Bedenken ebenfalls äussert. Die Quartiervereine «seien zwar selbstverständlich bereit, im von der Stadt initiierten Projekt der Überprüfung nach bestem Wissen und Gewissen mitzuwirken, wenn auch die meisten nicht mit besonderer Begeisterung», schreibt Relly.

Chance für den Verein

Nicht alle Quartiervereine teilen die Bedenken der Quartiervereinskonferenz. Angst, dass ihrem Verein die Mittel gestrichen würden, hat etwa Pia Meier nicht. Die Präsidentin des Quartiervereins Affoltern sieht das Mitwirkungsverfahren der Stadtverwaltung als Chance fürs Quartier. Der Quartierverein schaue dem Prozess offen entgegen, sagt sie.

Die Stadt schreibt, dass es bei dem Mitwirkungsverfahren, das bis im Herbst 2019 abgeschlossen sein soll, vorerst um eine Auslegeordnung gehe. Der Prozess sei «ergebnisoffen.»

Für die Auslegeordnung sind zwei Gruppen zuständig. Besagte Grossgruppenkonferenz besteht aus 150 Personen, zusammengesetzt ist sie aus je einem Drittel Vertreterinnen und Vertreter aus Quartiervereinen, quartierähnlichen Vereinen und Stadtverwaltung. Darin sollen die verschiedenen Anliegen aus den Quartieren zusammengetragen und analysiert werden. Die sogenannte Spur- und Entwicklungsgruppe, die den Prozess während der ganzen Zeit begleitet, ist zusammengesetzt aus 20 Leuten, ebenfalls aus den drei involvierten Gruppen. Daneben wird die Bevölkerung an einer E-Partizipation teilnehmen können. Im Herbst nächsten Jahres sollen die Ergebnisse aus dem Prozess dem Stadtrat übergeben werden. (Tages-Anzeiger)