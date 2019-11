Rauchsäule über Zürich

Aufnahmen eines Leser-Reporters von «20 Minuten» zeigen eine grosse Rauchwolke mitten in Zürich. An der Hohlstrasse ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Betroffen ist laut Stadtpolizei die Baustelle beim Polizei- und Justizgebäude (PJZ).

«Gebrannt hat ein Baucontainer», sagt Polizeisprecher Marc Surber auf Anfrage der Redaktion Tamedia. Angaben zur Brandursache oder zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.

«Im ganzen Kreis 4 hat es extrem gestunken», sagt ein Leser zur Redaktion Tamedia. Der beissende Geruch stellte laut Surber aber für die Bevölkerung keine Gefahr dar.

Laut Angaben von Schutz und Rettung sind Einsatzkräfte und Sanität vor Ort. Der Alarm ging um 8.45 Uhr ein, das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden. Die Arbeiten sind aber noch im Gang. Als der Brand ausbrach, befanden sich Arbeiter auf der Baustelle. Verletzt wurde niemand.

Hier ist das Feuer ausgebrochen: Baustelle an der Hohlstrasse. Bild: Tamedia (red)