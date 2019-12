Reden mit denen, die allen zuhören

Schon auf dem Weg zum Stadelhofen, wo er dann das Tram nimmt, hat Hans fast alle Gespräche vergessen, die er in den letzten fünf Stunden seiner Schicht geführt hat. Nicht weil sie ihm egal gewesen wären. Sondern um sich zu schützen.

Da ist die Mutter, die schon vor Weihnachten mit der ganzen Familie Streit bekommen hat. Der Vater, mit dem die Kinder nicht mehr reden. Das Mädchen, das seine Arme ritzt. Der Michael Kohlhaas, der seit Jahrzehnten gegen die Behörden kämpft. Der Betrunkene, der nur noch schimpft. Der Einsame, der jeden Tag bis zu zehnmal die Nummer 143 wählt und immer wieder dieselbe ­Geschichte erzählt, die er schon allen anderen immer wieder erzählt hat. Mit solchen Anrufenden umzugehen, ist nicht einfach. Nur schon, weil so viele andere auch Hilfe brauchen.

Gegen 30'000 Gespräche führt die Dargebotene Hand pro Jahr, während 14'000 Stunden sind ihre Mitarbeiter am Telefon. Oder beantworten Mails und korrespondieren im Chat. Die Älteren reden lieber, die Jüngeren ziehen das Schreiben vor. Ein Gespräch dauert bis zu einer halben Stunde. Manchmal sind mehrere Gespräche nötig.

Gestern Morgen, an diesem bleichen Sonntag in Zürich, dem vierten Advent, haben Hans zwei Gespräche über die Gesprächsdauer hinweg beschäftigt. Der erste Anruf kam von einer Frau, die eine Dummheit gemacht hatte, sie stahl im Warenhaus eine Tasche, wurde erwischt und hat jetzt einen Eintrag, der in zwei Jahren gelöscht wird, aber als gelöschter Eintrag sichtbar bleibt. Und das passierte vor ihren Kindern. Die Frau war ausser sich, sie hat am Telefon geweint, sie hat sich geschämt, sie hat bereut, sie hat gefragt, was sie tun solle. Eine Stunde später rief sie wieder an: wie gut ihr das Gespräch getan habe. «So etwas freut einen schon», berichtet ihr Gesprächspartner.

Warme Decken

Hans trägt Hemd und Jeans, sein graues Haar ist elegant gescheitelt, und wenn man ihn so sieht und reden hört, kommt er einem vor wie 60, dabei ist er 75 Jahre alt. Er lacht über das Kompliment. Hans arbeitet seit 19 Jahren für die Dargebotene Hand. Er erzählt in seinem kahlen Büro. Vor ihm steht ein Bildschirm, ­daneben sitzt das Telefon. Auf einem Tisch langweilen sich bunte Ordner. Zwei weisse Schränke stehen an der Wand, auf dem einen steht «warme Decken für kühle Nächte», auf dem anderen «diverses Büromaterial».

An der Wand hängen ein Helvetas-Kalender und eine Reproduktion von Mark Rothko, dem abstrakten Expressionisten, der für seine sprachlosen Farbenkombinationen berühmt wurde. Mit 66 Jahren schlitzte er sich den Arm auf und verblutete auf dem Küchenboden. «Die beste Reaktion auf meine Arbeit ist das Schweigen», hatte er gesagt.

Gott hilft

Ob dieser Verlauf das Schlimmste sei, fragt man den dargebotenen Mann Hans: Dass Anrufer mit dem Selbstmord drohten und dann aufhängten? Hans hat gelernt, damit umzugehen. «Ich kann mit ihnen reden, sie haben ja angerufen. Aber ich kann sie nicht daran hindern, sich das Leben zu nehmen. Und fühle mich deshalb auch nicht für sie verantwortlich.»

So leicht fällt ihm die Trennung nicht immer zwischen seinen Gefühlen und den fremden, am wenigsten dann, wenn die Verzweiflung seiner Gesprächspartner seine eigene erreicht. Vor 26 Jahren starb Hansens Frau an einem Herzinfarkt. Als ihn, Jahre später, eine Frau anrief, die vor wenigen Stunden ihren Mann auf dieselbe Weise verloren ­hatte – da hätten sie, sagt Hans, gemeinsam geweint. Warum tut er sich das alles an? Jede Woche, abends, morgens, nachts? Er hat jahrzehntelang als Lehrer gearbeitet, hat genug Geld verdient.

«Ich sehe einen Sinn in meinem Leben und denke, etwas davon weitergeben zu wollen.»Hans, arbeitet bei der Dargebotenen Hand

Was bringt Menschen wie ihn dazu, anonym, unbezahlt und mehrere Stunden pro Woche am Telefon mit anderen zu reden, die nicht mehr weiterwissen? Sich auf Unbekannte einzulassen, die verzweifelt klingen, ratlos, verlassen, krank, süchtig, dem Wahnsinn nahe? Er braucht ziemlich lange im Gespräch, bis er es gesteht wie einen Makel: dass er «einen religiösen Hintergrund» habe. Deswegen zu missionieren, sei ihm fremd. Er betreibe auch keine Therapie, dazu sei er nicht ausgebildet. «Aber ich sehe einen Sinn in meinem Leben und denke, etwas davon weitergeben zu wollen.»

Es stimmt: Die Helfer und Helferinnen der Dargebotenen Hand sind keine Therapeuten. Umso genauer muss man von ihnen wissen, worin ihr Motiv zum Helfen besteht. Die grösste Gefahr kommt von Hilflosen, die sich über die Hilfe gegenüber anderen aufwerten wollen. ­«Darum führen wir ein ausführliches Eintrittsgespräch mit allen Bewerbern, gefolgt von einer langen Schulung und Praktika, bei denen wir die Bewerber testen», sagt Matthias Herren, seit einem Jahr Stellenleiter der Dargebotenen Hand in Zürich.

Ein Loch in der Seele

Die Mitarbeiter reden auch miteinander über das Gehörte, ausserdem bekommen sie Supervision. Immerhin wissen sie, welchen Wert ihre Arbeit hat. Regelmässig höre er am Telefon Geständnisse, sagt Hans, welche die Leute nicht einmal ihrem Therapeuten erzählen könnten. Intimität aus der Anonymität.

Welche Menschen am meisten leiden würden, fragt man ihn zum Schluss. Er zögert keinen Moment: «Das sind jene mit einem sexuellen Kindsmissbrauch», sagt Hans. Also Menschen, wie Lou Reed einmal gesungen hat, «mit einem Loch in der Seele». Dieses Loch wird der Missbrauchte niemals flicken können. Im besten Fall kann er die Schmerzen betäuben. Oder vielleicht hilft ihm ein Anruf bei 143. Ein wenig. Und das ist schon viel.

Wer bei der Dargebotenen Hand helfen möchte, kann sich unter ­zuerich@143.ch melden.