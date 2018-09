Regieren ist nicht verwalten

Als Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch Anfang Jahr ihr Amt im Wahlkampf gegen Herausforderer Filippo Leuten­egger verteidigen musste, ging es in einem Streitgespräch einmal um das Maag-Tonhalle-Provisorium. «Ein Kunstwerk», schwärmte der FDP-Stadtrat. «Ich kann es nicht fassen, dass man eine solche Halle nach ein paar Jahren wieder abbrechen will.» Wenn er Stapi wäre, würde er sich «mit aller Kraft» für den Fortbestand einsetzen. Mauch entgegnete unbeeindruckt: «Wir sind dran.»

Wie man neben der Tonhalle auch noch das Maag-Provisorium füllen will, fragten die beiden Regierungsmitglieder nicht. Müssen sie auch nicht. Politiker sind in erster Linie ihren Wählern verpflichtet. Wünschen diese mehr Klassik, spielt die Politik auf. Das Bauen und Unterhalten von Kulturstätten, Schulhäusern, Strassen, Spitälern oder Schwimmbädern gehört zu ihren Kernaufgaben. Die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger wollen befriedigt werden.

Politik funktioniert also nie rein rational. Sie lebt von der Inszenierung ihrer Exponenten, den emotionalen Debatten und errungenen Kompromissen. Alle vier Jahre wird abgerechnet, nach anderen Kriterien als in der Privatwirtschaft. Es gewinnt der mit der höchsten Überzeugungskraft, nicht wer am besten rechnen kann. Persönlichkeiten zählen mehr als Zahlen.

Nicht einfach eine Sparvorlage

Demnach spielt es keine Rolle, ob Zürich dereinst von neun oder sieben Stadtratsmitgliedern regiert werden wird. Demokratie per se ist nie effizient, sie soll es gar nicht sein. Man stelle sich vor, wir würden die politischen Systeme stur nach ihrer Wirtschaftlichkeit bewerten: Am besten würde vermutlich ein wohlwollender Diktator abschneiden, der den Staat unbeeindruckt von allen Einflüssen lenkt.

Die parteiunabhängige Initia­tive «Mehr Geld für Zürich: 7 statt 9 Stadträtinnen und Stadträte», über die wir am 23. September abstimmen werden, ist aber nicht einfach eine Sparvorlage. Mit ihr soll eine grundlegende Verwaltungsreform ausgelöst werden: Die verkrusteten Strukturen sollen aufgebrochen und den heutigen Realitäten angepasst werden. Als Zürich vor 125 Jahr­en zur grössten Schweizer Stadt und die Exekutive von sieben auf neun Stadträte erweitert wurde, waren die Probleme anders gelagert. Es gab Widerstände gegen die Eingemeindung. Die Prioritäten lagen darin, die neuen Stadtgebiete in der Regierung zu repräsentieren.

Heute versteht sich Zürich als kleine Weltstadt. Die Bewohner beschäftigen auch globale Herausforderungen wie Digitalisierung, Migration oder Umweltschutz. Die Geschäfte in der Stadtverwaltung mit ihren knapp 60 Dienstabteilungen und total rund 30'000 Angestellten werden immer komplexer. Die Themen müssen bereichsübergreifend angepackt werden.

Koordinationsaufwand sinkt

Noch werkeln die Abteilungen zu oft für sich. Auch die Stadträte selbst pflegen nicht selten ein Gärtchendenken. Bei den in Schieflage geratenen Stadtspitälern oder im Befangenheitsstreit ums Koch-Areal mischte sich das Gremium erst dann tatkräftig ein, als der Druck von aussen zu gross war. Andererseits sind bei relativ einfachen Aufgaben wie der Einführung von Tempo-30-Zonen heute bis zu vier Departemente involviert. Zwei Stadträte kümmern sich ums Bauen. Und weshalb braucht Zürich neben sieben vollamtlichen Schulpräsidenten mit eigenen Verwaltungen, denen wiederum mehrere Schulleitungen unterstellt sind, einen Stadtrat für die Volksschule? Mit einer Verwal­tungsreform würden solche ­historisch gewachsenen ­Organisationen hinterfragt, Schnitt­­stellen überprüft und Doppelspurigkeiten abgebaut.

Stadtpräsidentin Corine Mauch an einer Pressekonferenz in Zürich. (Symbol) Bild: Keystone/Ennio Leanza

In kleineren Exekutiven sinkt auch der Koordinationsaufwand. Der Austausch funktioniert besser, Entscheide können rascher gefasst werden. Selbst Krisen werden einfacher bewältigt. Das zeigen Untersuchungen von Public-Management-Experten in Gemeinden und Städten. Und sie zeigen auf, dass kleine Gremien im Trend liegen: Jede dritte Schweizer Gemeinde verkleinerte in den letzten 20 Jahren ihre Exekutive. Meist zählt sie heute fünf oder sieben Köpfe. Der links-grüne Zürcher Stadtrat sieht die Vorteile bisher jedoch nicht. Zusammen mit SP, Grünen, AL und EVP lehnt er die Initiative ab. Damit setzt er sich dem Vorwurf aus, seine Pfründen zu verwalten, statt die Zukunft zu gestalten. Aus parteipolitischem Kalkül und der Angst vor Sitzverlusten dürfen tiefer greifende Reformen nicht verhindert werden.

Ging es Links-Grün wirklich um die Sache, müssten sie die Vorlage gutheissen. Das clevere Initiativkomitee hat «7 statt 9» nämlich bewusst als Umverteilungsvorlage formuliert. Durch die Reorganisation sollen «vitale Bereiche» wie beispielsweise die Bildung gestärkt werden: Die Steuergelder sollen «dort ankommen, wo sie ­dringend benötigt» werden. Dies blenden auch die bürgerlichen Unterstützer der Vorlage gerne aus. Lieber reden FDP und SVP vom Sparen.

Zürich bietet sich jetzt die Chance, einen grossen Schritt weiterzukommen.

Es geht aber nicht nur um Geld und Agilität. Es ist auch nicht besonders kundenfreundlich, wenn sich die Stadtbewohner ihre Informationen auf den Internetsites der einzelnen Departemente zusammensuchen und ihre Daten jedes Mal aufs Neue eingeben müssen. Bürgernähe heisst nicht nur, am Samstag vor der Migros Wahlbroschüren zu verteilen und in Gemeinschaftszentren den Quartierbewohnern zuzuhören. Geschätzt wird auch, wenn man im Umgang mit den Behörden Zeit und Nerven spart.

Zürich bietet sich jetzt die Chance, einen grossen Schritt weiterzukommen. Gerade weil es der Stadt Zürich gut geht, sollte man die Reformen anpacken. Ohne Reduktion der Zahl der Regierungsmitglieder droht die Reorganisation der Verwaltung abermals aufgeschoben zu werden. Stadtpräsidentin Mauch mag fürs Maag-Tonhalle-Provisorium eine Zukunftsvision haben. Sie beweist jedoch wenig Weitsicht, wenn sie «7 statt 9» als «eine Ope­ration an einem gesunden ­Patienten» ablehnt.

