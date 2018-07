«Reizwörter vermeiden und auf die Körpersprache achten»

Am vergangenen Sonntag ist eine Billettkontrolle ausgeartet. Herr Rudolph, was geben Sie den VBZ-Kontrolleuren in der Ausbildung bei renitenten Fahrgästen als Erstes auf den Weg?

Das Wichtigste ist, freundlich, korrekt und situationsangepasst zu kommunizieren und selbst ruhig zu bleiben.

Wie kommuniziert man situationsangepasst?

In der Schulung lernen die Kundenberaterinnen und Kundenberater bei Konflikten Reizwörter zu vermeiden und auf Körpersprache und Stimmlage zu achten. Das heisst, wenn ein Fahrgast die Kontrolleure beleidigt, sollen diese verbal bewusst einen Gang zurückschalten, um die Situation nicht anzuheizen. Sie sollen fest mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und die Hände vor dem Körper halten – aber entspannt. Sie sollen in ruhiger und fester Stimmlage sprechen und gegenüber dem Fahrgast eine gesunde Distanz halten, also möglichst mehr als eine Armlänge.

Sie haben vom verbalen Zurückschalten gesprochen. Wird das vom renitenten oder aggressiven Passagier nicht als Zeichen der Schwäche gewertet?

Die Kundenberater müssen professionell handeln und auch bis zu einem gewissen Grad einstecken können. Dies im Sinn, dass sie nicht auf die verbalen Beleidigungen eingehen und ruhig bleiben. Kommt es zu einer weiteren Eskalation, soll eine Distanzierung erfolgen, also Abstand gewonnen werden – die eigene Sicherheit geht vor. Wenn die Beleidigungen ein Ausmass annehmen, das sie nicht mehr tolerieren können, sollen sie klar und deutlich «Stopp» sagen oder die Polizei rufen. Aber grundsätzlich müssen die Kundenberater eine gewisse Stressresistenz haben. Man nennt das auch Resilienz, eine psychische Widerstandsfähigkeit.

Sie schulen die Kundenberater intern. Was wird dabei gelernt?

Wir machen die Kundenberater in Rollenspielen mit möglichen Vorfällen vertraut. Wir unterrichten sie im Dialog in Deeskalation und in rechtlichen Aspekten und zeigen ihnen Möglichkeiten der Eigensicherung. Wenn Mitarbeitende von verbalen oder tätlichen Attacken berichten, machen wir mit ihnen Debriefings, um die belastende Situation zu verarbeiten. Tätlichkeiten gegenüber Kundenberatern und Fahrdienstmitarbeitenden sind Offizialdelikte, da kommt es grundsätzlich zur Anzeige. Bei Beleidigungen gilt dies nicht. Hier hängt es davon ab, wie gravierend der Fall ist.

Die Kundenberater kommen meistens aus dem Fahrdienst. Warum?

Sie haben Kenntnisse des Bus- und Tramnetzes, Erfahrungen mit Passagieren. Und sie können Bus und Tram fahren, sodass sie bei Störungen und Notfällen helfen und Ersatzfahrzeuge fahren können. Beim Rekrutieren achten wir auf ein freundliches Auftreten, auf Teamfähigkeit und Stressresistenz. Diese Eigenschaften werden im Rahmen des Bewerbungsverfahrens geprüft.

Bewerten Sie es positiv, wenn ein Kundenberater von einem Passagier beleidigt wird und sich die anderen Fahrgäste einmischen und sich mit ihm solidarisieren?

Solidarisieren ist häufig problematisch, auf welcher Seite auch immer. Es ist erfahrungsgemäss besser, wenn sich die Fahrgäste nicht einmischen und die Situation nicht noch zusätzlich anfeuern. Natürlich sollen sie in Notwehrsituationen helfen. Meistens ist es aber besser, dem Konflikt nicht noch zu einer grösseren Dimension zu verhelfen. Wenn sie etwas unternehmen wollen, können sie in konfliktträchtigen Situationen einen Fahrdienstmitarbeiter informieren, der über die Leitstelle die Polizei anvisieren kann, oder selbst die Polizei verständigen. Das angemessene Verhalten hängt jedoch immer von der jeweiligen Situation ab, eine pauschale Lösung gibt es nicht.