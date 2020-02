Rosengarten-Nein: 7-Punkte-Plan gegen die Autofahrer

Sozialdemokraten, Grüne und Alternative haben nach dem Abstimmungssonntag im Kantonsrat Sofortmassnahmen am Rosengarten gefordert. Die Erklärung wird eingeleitet mit den Worten: «Die Schlacht am Rosengarten ist geschlagen, der Tunnel ist erledigt.» Die Linken sehen das Nein zum Rosengartenprojekt als Nein zum «ungebremsten Wachstum der Autofahrerei in der Stadt». Der präsentierte Katalog enthält fünf Forderungen zur Einschränkung des Privatverkehrs und der Immobilienspekulation und zwei Forderung zur Förderung des öffentlichen Verkehrs:

1. Auf dem gesamten Streckenabschnitt wollen die Linken eine rasche Abklassierung auf Tempo 30, damit die direkten Anwohnerinnen und Anwohner «wieder schlafen und atmen können».

2. Es sollen sichere, ebenerdige Strassenquerungen und «anständige» Velospuren zugunsten des Langsamverkehrs realisierte werden.

3. Die Linken fordern Massnahmen gegen Immobilienspekulation: Es seien Planungszonen im Quartier gegen die zu erwartenden Mietsteigerungen einzuführen. Damit soll die Vertreibung der ansässigen Bevölkerung verhindert werden. Liegenschaften sollen von der öffentlichen Hand erworben werden.

4. Zwischen den Haltestellen Rosengartenstrasse und Buecheggplatz wird eine Bevorzugung des Busses gefordert: «Damit der ÖV nicht ausgebremst wird.»

5. Zusätzliche Lichtsignale sollen den Verkehr bremsen und für Lastwagen verlangen sie ein Transitverbot, «um den überbordenden Verkehr am Rosengarten einzuschränken».

6. Zusätzliche Verbindungen auf den S-Bahnlinien zwischen Altstetten, Hardbrücke und Oerlikon.

7. Doppelgelenkbusse auf den Linien 33, 72 und 83.

FDP: Stadt ist in der Pflicht

Ganz anders sieht es die FDP. Kantonsrat Christian Schucan, der mal am Bucheggplatz gewohnt hat, sagt: «Mit Fussgängerstreifen ist es nicht gemacht.» Zuerst mal gelte es das Nein zu akzeptieren, speziell auch dasjenige der Anwohner. Und bevor man nun hektisch werde, müsse man die Auswirkungen der neuen dritten Gubriströhre abwarten. FDP-Fraktionschefin Beatrix Frey-Eigenmann sagt: «Wir hatten eine ausbalancierte Lösung präsentiert, nun erwarten wir, dass die Gegner, die unser Projekt nun abgelehnt haben, eine ebenso ausgewogene Lösung präsentieren, welche die Kapazität des Individualverkehrs beibehält, den öffentlichen Verkehr ausbaut und das Quartier entlastet.» Nun sei die Stadt Zürich in der Pflicht.

SVP-ler schlagen Monstertunnel vor

SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein wirft Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) vor, sie sei nun «jahrelang im Liegestuhl gelegen», weil sie sich auf «ihren» eigenen Tunnel versteift habe. Amrein schlägt nun einen Autotunnel von Dübendorf bis nach Zürich-Brunau vor. Die Pläne würden in der Schublade liegen. Ein solcher Tunnel sei wesentlich kosteneffizienter. Amrein allerdings sprach im Rahmen einer kleinen Minderheit bei der SVP. Laut FDP-Verkehrspolitiker Christian Schucan ist ein solcher Stadttunnel «nicht realistisch».