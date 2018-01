SVA-Bedroher hat sich der Polizei gestellt

Ein halbes Dutzend Polizeiautos stand heute Mittwochmittag vor der Zentrale der Sozialversicherungsanstalt (SVA) an der Röntgenstrasse im Zürcher Kreis 5. Behelmte Polizisten mit Maschinenpistolen haben den Strassenabschnitt unweit der Langstrasse davor abgeriegelt. Ausgelöst wurde der Einsatz laut Stadtpolizeisprecher Marco Cortesi, weil ein Mann kurz zuvor eine Drohung gegen die SVA ausgesprochen hat.

Der Mann sei selbst nicht vor Ort gewesen. Aber weil befürchtet wurde, dass er dort auftauchen könnte, beschützte die Polizei das Gebäude. Die Angestellten der SVA sind nicht evakuiert worden, sie wurden jedoch betreut. Die Identität des Mannes, der die Drohung ausgesprochen hat, war der Polizei stets bekannt. Sie fahndete intensiv nach ihm. Laut Cortesi ging man davon aus, dass der Mann seine Drohung in die Tat umsetzen könnte – deshalb die Sicherheitsmassnahmen.

Motiv unbekannt

Kurz nach 14 Uhr hat sich ein 62-jähriger Mann bei der Kantonspolizei Zürich gestellt, wie die Stadtpolizei mitteilt. Verletzt wurde niemand. Der Mann ist Schweizer Staatsbürger, weitere Details will die Polizei noch nicht mitteilen.

So bleiben Motiv und Art der Drohung vorläufig unklar. Auch über den Wohnort des 62-Jährigen wollte die Polizei keine Angaben machen.

Kein Durchkommen: Polizisten haben zwei Stunden lang das SVA-Gebäude an der Zürcher Röntgenstrasse hermetisch abgeriegelt. Bild: Pascal Unternährer

Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich ist in einem sensiblen Bereich tätig : Sie ist unter anderem zuständig für die AHV und die Invalidenversicherung. Klienten in schwierigen Lebensumständen, denen solche Gelder gekürzt werden, reagieren bisweilen unberechenbar. Ein Extremfall, der besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die Bluttat von Pfäffikon: 2011 wurde dort die Chefin des Sozialamtes von einem aufgebrachten Familienvater erschossen.

(pu/hub)