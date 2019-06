Schluss mit Autorennen in Zürich?

Ein Bürger aus Zürich-Höngg ist alles andere als begeistert von Autorennen: Er fordert in einer Einzelinitiative im Zürcher Kantonsrat, dass sämtliche Rennen mit Motorfahrzeugen auf öffentlichen Strassen verboten werden – das gilt auch für Fahrzeuge mit Elektroantrieb.

Hintergrund des Vorstosses waren Pläne der Veranstalter, das Formel-E-Rennen auf dem Hönggerberg auszutragen – also bei ihm vor der Haustür. Allerdings haben die Veranstalter das Zürcher Rennen wieder aus dem provisorischen Rennkalender gestrichen. Es gibt also Anzeichen, dass 2020 gar kein Rennen in der Schweiz stattfinden soll.

Kein Vorbildcharakter

Solche Rennen hätten bezüglich Energieverbrauch keinerlei Vorbildcharakter, begründet der Höngger nun seinen Vorstoss, der in einer der nächsten Sitzungen behandelt wird. Zudem würden die Anwohner unter den Belastungen leiden. Sie seien in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und müssten Lärm und Massenaufläufe ertragen.

Die letztjährige Durchführung der Formel E in der Innenstadt hatte viele Anwohner verärgert. Sie waren tagelang von Beton- und Gitterabsperrungen umgeben und litten unter nächtlichem Baulärm. (sip/sda)