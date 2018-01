Schluss mit Filmen in Zürcher Badis

Das Zürcher Sportamt hat bislang die Hallenbäder Bungertwies, City, Käferberg und Oerlikon sowie die Kunsteisbahn Oerlikon, die Sportanlage Sihlhölzli und die Saalsporthalle mit Videokameras überwacht – obwohl hierzu gemäss Datenschutzverordnung ein Reglement notwendig wäre.

Ein solches Videoüberwachungsreglement für Sport- und Badeanlagen hätte am 1. Februar 2018 in Kraft treten sollen. Ende Dezember 2017 wurde es amtlich publiziert. Doch dagegen wurde nun fristgerecht Einsprache erhoben. Das Sportamt stelle daher die Videoüberwachung per sofort ein, teilt es am Dienstag mit. Sobald ein rechtskräftiges Reglement vorliege, würden die Kameras wieder in Betrieb genommen.

Nun hat es Hinweisschilder

Das Sportamt geriet bereits vergangene Woche in die Kritik, weil es gemäss Medienberichten auch in privaten Bereichen wie etwa den Vorräumen der Garderoben filmte. Beanstandet wurde ausserdem, dass in den Badis und Sportanlagen trotz gesetzlicher Vorschriften die Hinweise auf diese Videoüberwachung fehlten. Der Leiter des Sportamts, Urs Schmidig, hat sich daraufhin für das Fehlen der Hinweisschilder entschuldigt und diese in Aussicht gestellt, sobald das neue Reglement rechtskräftig ist.

Mit der Einsprache verzögert sich nun die Einführung des Reglements. Immerhin hat das Sportamt nun aber sofort reagiert und in den betroffenen Sport- und Badeanlagen Schilder montiert, auf denen die Besucher darauf hingewiesen werden, dass die Videoüberwachung nicht in Betrieb ist. (Tages-Anzeiger)