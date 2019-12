Schüsse in Zürich-Seebach: Mann schwer verletzt

In Zürich-Seebach findet derzeit ein Grosseinsatz der Polizei statt. Dies bestätigt die Stadtpolizei auf Anfrage. Zu den Details wollte sich der Sprecher zunächst nicht äussern.

In einer Mitteilung schreibt die Polizei kurz vor 19 Uhr: Kurz nach 15 Uhr meldete sich ein Mann bei der Notrufzentrale und erklärte, er werde von Personen verfolgt. Die ausgerückten Einsatzkräfte der Stadtpolizei trafen an der Glatttalstrasse 118 auf einen schwerverletzten 32-jährigen Mann. Er wurde von der Sanität mit Schussverletzungen am Oberkörper notfallmässig ins Spital gebracht.

Zur Spurensicherung wurde das Forensische Institut Zürich aufgeboten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Zürich vorgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zum Vorfall machen kann, soll sich bei der Kantonspolizei Zürich unter der Nummer 044 247 22 11 melden.

In diesem Quartier hat sich der Vorfall am Sonntagnachmittag ereignet. Bild: Google

Über den Gesundheitszustand des Verletzten kann die Polizei noch keine näheren Angaben machen. Laut ersten Aussagen wurde das Opfer im Bereich der Bushaltestelle Leimgrübelstrasse von unbekannten Männern verfolgt. Dabei sei mehrfach auf den Mann geschossen worden. Die Täter seien daraufhin geflüchtet.

«Opfer rannte hinkend weiter»

Wie Anwohner gegenüber «20 Minuten» berichten, waren am Sonntagnachmittag im Quartier Schüsse zu hören. Demnach sah ein Augenzeuge von seinem Balkon aus, wie drei Männer einen Mann verfolgten. «Als sie ihn einholten, gab einer der Männer drei oder vier Schüsse ab.» Das Opfer sei daraufhin hinkend weiter gerannt, die Männer ihm weiterhin dicht auf den Fersen. «Dann habe ich sie aus dem Blick verloren», so der Augenzeuge.

Auch ein weiterer Anwohner hörte Schüsse: «Ich war um 15 Uhr in meinem Wintergarten, als ich es drei Mal Knallen hörte.» Zuerst habe er gedacht, es handle sich um Feuerwerk oder Böller, die gezündet wurden. Erst, als gegen 16.30 Uhr ein grosses Polizeiaufgebot auffuhr, habe er realisiert, dass wohl etwas Grösseres passiert sei. «Nun ist die ganze Strasse abgesperrt.»

(red)