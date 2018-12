Schwangere Ärztin am Triemli diskriminiert

Sowohl die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich als auch diejenige des Kantons bestätigen eine indirekte Diskriminierung schwangerer Ärztinnen. Der Verband der Spitalärzte Zürich (VSAO) hatte anhand eines konkreten Falls eine Einschätzung verlangt und sieht sich nun bestätigt. Geschäftsführerin Susanne Hasse ist froh, dass eine Ärztin am Stadtspital Triemli das Risiko auf sich genommen und sich gewehrt hat. «Viele junge Ärztinnen möchten nicht negativ auffallen, sie fürchten, sich damit die Karriere zu verbauen.»

Schwangere Ärztinnen in befristeten Anstellungen erhalten üblicherweise nur dann den vollen Mutterschaftsurlaub, wenn dieser vor Ende der Anstellung ganz bezogen werden kann. Findet die Geburt erst nach Anstellungsende statt, wird in den meisten Fällen gar kein Mutterschaftsurlaub ausgerichtet. Die betroffenen Ärztinnen erhalten dann nur die deutlich geringere staatliche Mutterschaftsentschädigung. Und sie getrauen sich in den meisten Fällen nicht, Arbeitslosengeld zu beziehen, wie Hasse sagt.

Beide Fachstellen stellen fest, dass die Diskriminierung von schwangeren Ärztinnen nur auf zwei Arten beseitigt werden kann: mit dem generellen Verzicht auf befristete Anstellungen oder mit einer automatischen Verlängerung der Anstellung schwangerer Ärztinnen bis zum Ende des Mutterschaftsurlaubs.

Ärztinnen zu befristeten Anstellungen gezwungen

«Es ist ja nicht so, dass die Ärztinnen befristete Anstellungen wünschen», schreibt der Verband der Spitalärzte in seiner Mitteilung. Vielmehr böten die Zürcher Spitäler seit bald zwanzig Jahren den Assistenz-, aber auch vielen Oberärztinnen und -ärzten fast ausschliesslich befristete Anstellungen an. Man habe deshalb schon länger vermutet, dass schwangere Ärztinnen im Fall einer Schwangerschaft von den meisten Spitälern wegen ihres Geschlechts diskriminiert würden.

Wobei die befristeten Anstellungen auf ein bis zwei Jahre bei den Assistenzärzten einen plausiblen Hintergrund haben: «Die Ärzte sind in Ausbildung, sie sollen an verschiedenen Kliniken Erfahrungen sammeln», sagt VSAO-Chefin Hasse. Sie will diese Praxis nicht generell kritisieren. Im Kanton Zürich würden aber sogar Oberärztinnen befristet angestellt, obwohl diese sich ja nicht mehr in Weiterbildung befänden.

Bis im Jahr 2000 war es im Kanton Zürich üblich, sowohl Assistenz- wie auch Oberärztinnen und Oberärzte unbefristet anzustellen. Sie waren so wie das übrige Personal durch die arbeitsrechtlichen Sperrfristen etwa bei Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft und Mutterschaft geschützt.

Städtische Spitäler reagieren

Die Stadt Zürich hat auf die von der eigenen Fachstelle beklagte Diskriminierung im Triemlispital bereits reagiert: Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri (GLP) hat vor kurzem die Beseitigung der Diskriminierung in den Stadtspitälern Triemli und Waid angeordnet. Wie vom VSAO gefordert, sollen die befristeten Anstellungen im Fall einer Schwangerschaft automatisch bis zum Ende des Mutterschaftsurlaubs verlängert werden. Dafür gibt es Lob vom VSAO. «Doch es gibt einige Spitäler, Institutionen und private Arbeitgeber, bei denen das bis heute noch nicht der Fall ist», schreibt der Verband der Spitalärzte.

Der VSAO hat sich mit einem offenen Brief an alle Spitäler im Kanton Zürich gewandt, die Assistenzärzte beschäftigen. Er verlangt eine flächendeckende Anpassung von Praxis und Reglementen an die Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes. Daneben bietet der Verband Mitgliedern, die Diskriminierung erfahren, Unterstützung bei der Durchsetzung ihres Anspruchs an.

Der stadträtliche Entscheid sei ist ein wichtiger Schritt, um einen strukturellen Missstand zu beseitigen, sagt Anja Derungs, Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich. «Ich erhoffe mir, dass weitere Spitäler diesem Beispiel folgen.»

Wie machen es Unispital und Hirslanden?

Das Universitätsspital hat die Mutterschaftsfälle so geregelt: Falls die Geburt im ersten Dienstjahr stattfindet, wird die befristete Anstellung um einen Monat verlängert, aber maximal bis zum Ende des Mutterschaftsurlaubs. Ab dem zweiten Dienstjahr gilt der verlängerte Anstellungsvertrag bis zum Tag, an dem der Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung endet.

Das Privatspital Hirslanden teilt mit, dass die Verträge mit den Oberärztinnen grundsätzlich unbefristet sind. Und da das Spital viel mit Belegärztinnen und wenig mit Assistenzärztinnen arbeite, habe die Hirslanden AG «bis anhin auf eine systematische Regelung hinsichtlich des Mutterschaftsurlaubs bei schwangeren Assistenzärztinnen verzichtet». Es bestehe eine Einzelfallregelung. Hirslanden werde nun aber eine neue Regelung prüfen, heisst es abschliessend.

(Tages-Anzeiger)