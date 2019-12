Schwarzenbach will Zwangsverkauf seiner Kunst gerichtlich stoppen

Eigentlich sollten am Donnerstag in der Galerie Koller in Zürich 114 Kunstwerke von Urs Schwarzenbach zwangsversteigert werden. Die Eidgenössische Zollverwaltung will damit einen ersten Teil von 11 Millionen Franken eintreiben, die der schillernde Zürcher Kunstsammler schuldet, weil er seine Schätze über Jahre am Zoll vorbeigeschmuggelt hat.

Die Galerie Koller ist auf das selbst in der Kunstszene doch sehr spezielle Ereignis bestens vorbereitet. Die Bilder hängen, die Statuen und Nippsachen sind aufgestellt, ein schöner Katalog liegt im Auktionshaus auf. Interessenten haben die Schätze im Vorfeld der Versteigerung bereits begutachtet.

Doch es könnte alles anders kommen. Gestern Nachmittag haben Anwälte von Urs Schwarzenbach am Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde eingereicht. Sie verlangen in letzter Minute ein richterliches Verbot dieser Versteigerung. Nun muss ein Richter oder eine Richterin innerhalb von 24 Stunden darüber entscheiden. Ein Sprecher von Schwarzenbach bestätigt die Eingabe bei Gericht.

Schwarzenbach will die Zollverwaltung mit ihren eigenen Waffen schlagen. Die Behörde hat seit 2013 bei mehreren Razzien in Schwarzenbachs Villen und im Hotel Dolder in Zürich über 200 Kunstwerke beschlagnahmt. Ihr Wert übersteigt bei weitem den Betrag, welchen Schwarzenbach der Behörde für nicht bezahlte Einfuhrsteuern schuldet.

Warum das? Schwarzenbach hat pro Bild 7,7 Prozent (früher 8 Prozent) an Einfuhrsteuern nicht bezahlt. Somit hat der Staat bei jedem beschlagnahmten Bild nur Zugriff auf diese 7,7 Prozent des Werts. Deshalb, so das Argument der Behörde gegenüber Schwarzenbach, musste die Behörde sehr viele Werke mit einem Zollpfand belegen oder einziehen, um die 11 Millionen Franken zu sichern.

Schwarzenbach dreht jetzt den Spiess um. Die Argumente der Anwälte im vor Gericht eingereichten Papier gehen dem Vernehmen nach so: Die geschuldeten 7,7 Prozent Einfuhrsteuer (inklusive Zinsen) für die rund 114 Kunstwerke, die am Donnerstag unter den Hammer kommen sollten, betrügen insgesamt rund 1,1 Millionen Franken.

Entscheid kommt in den nächsten Stunden

Offenbar hat Schwarzenbach der Zollverwaltung vor vier Jahren bereits eine Million Franken überwiesen. Nun ist zu hören, dass er in den letzten Tagen nochmals rund 100'000 Franken bezahlt habe. Damit kann der Hotel-Dolder-Besitzer argumentieren, dass er die 1,1 Millionen Franken für die Einfuhrsteuer der 114 Werke bereits bezahlt habe und die Zwangsversteigerung sofort zu stoppen sei (lesen Sie hier, was für Kunstwerke versteigert werden sollen).

Der Zoll scheint sich hingegen auf den Standpunkt zu stellen, dass die Behörde die gesamten Einnahmen aus der Versteigerung für die Tilgung der Schuld von 11 Millionen Franken verwenden kann. Am Mittwoch wird sich zeigen, ob das Gericht die Auktion vorsorglich stoppt oder laufen lässt.

Schwarzenbach liegt nicht nur mit der Zollverwaltung im Streit. Auch die Steuerbehörden des Bundes und des Kantons Zürich wollen Geld von ihm – insgesamt belaufen sich die Schulden auf 300 Millionen Franken.

Behördenaktivitäten lösen bei Schwarzenbach meist Nonchalance aus. 2012 liess er am Flughafen in Zürich ein Bild von Edwin Long für 302'000 Franken und eine antike Dose für 11000Franken durch die Tür mit der Aufschrift «Nichts zu deklarieren» transportieren. Er wurde erwischt. Bei der späteren Einvernahme sagte er, er habe eine «endlose Bürokratie» umgehen und «wegen 10'000 Franken kein Büro» aufmachen wollen.