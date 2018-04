Tödlicher Velounfall mit Tram in Zürich

In Zürich-Altstetten, im Stadtkreis 9, ist eine Person zwischen der Tramhaltestelle Freihofstrasse und Kappeli verunfallt. Kurz nach 10.15 Uhr fuhr ein Cobra-Tram der Linie 2 auf der Badenerstrasse stadtauswärts in Richtung Farbhof. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich überquerte zur gleichen Zeit ein 65-jähriger Velofahrer die Badenerstrasse. «Er wurde im Bereich des Fussgängerstreifens vom Tram erfasst und so schwer verletzt, dass er leider noch am Unfallort verstarb», schreibt die Stadtpolizei Zürich heute Freitag in einer Mitteilung.

Der genaue Unfallhergang ist unklar und wird durch Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei sowie das Forensische Institut Zürich abgeklärt. Neben der Stadtpolizei waren auch Feuerwehr und Sanität von Schutz & Rettung im Einsatz. «Die Badenerstrasse bleibt wegen des Unfalls im Teilstück Flur- bis Freihofstrasse für jeglichen Verkehr bis auf weiteres gesperrt», heisst es in der Mitteilung.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang an der Badenerstrasse, Höhe Hausnummer 560, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter der Telefonnummer 0 44 411 71 17 zu melden. (sip)