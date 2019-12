«Sehr geschäftig und doch recht illuminiert»

Jede Woche beantworten Personen, die Zürich prägen, unseren Fragebogen und verraten uns, was die Stadt für sie ausmacht. Heute: Martin Wigger, Leiter des Kulturhauses Zürich.

Wie würden Sie das Zürcher Weihnachtsgefühl beschreiben?

Sehr geschäftig, sehr hektisch und dabei doch recht illuminiert.



Zürich gilt als kühl – auch in der Weihnachtszeit?

Was wäre denn in Zürich die Alternative zu dieser Kühle?



Das Kulturhaus Helferei organisiert seit vielen Jahren eine offene Weihnachtsfeier. Wer nimmt an dieser teil?

Hunderte von Menschen: Jene, die sich Weihnachten nicht leisten können – oder wollen –, aber auch jene, die auf das eigene Zuhause einfach keine Lust haben. So wie ich zum Beispiel.



Zu welcher Uhrzeit ist Zürich am schönsten?

Auch wenn ich kein Frühaufsteher bin: am Morgen. Im Winter wegen des Nebels – und ansonsten wegen des Hochnebels.



Wo treffen Sie in Zürich Ihre Freunde am liebsten?

Mittags bei unserem Kultjapaner Miki+Ikoo in der Helferei.



Sie können für den Rest Ihres Lebens nur noch in einer Zürcher Beiz essen – in welche gehen Sie?

Wenn es wie bisher vor allem um das gute Überleben geht: Santa Lucia, von Kreis eins bis sechs.



Welche Ecke Zürichs ist überbewertet?

Die Langstrasse. Den Hype verstehe ich nicht. Mir ist es dort viel zu aggressiv.



Finden Sie den Zürichsee auch doof?

Aber ja doch!



Wo können Sie nicht widerstehen, ein Selfie zu machen?

Der Ort ist tatsächlich egal. Wenn ein Selfie, dann mit anderen Menschen auf dem Bild. Allein ertrage ich mich schwer.



Welches Hintergrundbild ziert Ihr Smartphone?

Das dynamische Hellblau von Apple – und keine grosse Liebe.



Auf welcher Wiese schauen Sie gerne in den Himmel?

Ganz klar: im Bellerive-Park. Eigentlich ein Wunder, dass es dort immer so leer ist.



Mein perfekter Abend Apéro

– Negroni Sbagliato im Café Lang, 16 Franken Abendessen

– Gefüllte Luzerner Forelle aus dem Ofen im Restaurant Alpenrose, 32 Franken

Drinks

– Ein Glas Tobias Blanc aus St. Gallen, 10.50 Franken

Ausgang

– Klubabend Echo im Kosmos, gratis

– Thomas Henry Ginger Beer an der Kosmos-Bar, 4.50 Fr.

Ausgaben total:

61 Franken

Auf welchen Luxus wollen Sie nicht verzichten?

Auf Reisen, gern ab Zürich HB.



Funktioniert Zürich auch ohne Geld?

Ich denke, der Zug ist längst abgefahren. Aber selbst für den müsste man noch bezahlen.



Die Liebe Ihres Lebens?

Ragusa Noir – der eigentliche Grund, weshalb ich hier lebe.



Welches ist Ihr Züri-Soundtrack?

Leonard Cohen, «First We Take Manhattan».



Martin Wiggers Züri-Soundtrack kommt nicht aus Zürich: «First We Take Manhattan» von Leonard Cohen. Video: Youtube/LeonardCohen



Wo trinken Sie am Wochenende am liebsten einen Kaffee?

Bei Starbucks am Bellevue. Ich weiss, das darf man nicht – ist aber vor meiner Haustür.



Wo hatten Sie in Zürich Ihr schönstes Date?

Auf dem Weihnachtsmarkt mit meinem Altersvorsorgeberater.



Welches ist der Geruch Ihrer Kindheit?

Der nach Ostdeutschland im Flur meiner Tante in Wismar.



Wann haben Sie das letzte Mal geweint?

Tränen kommen mir immer mehr viel zu selten. Leider.



Wo findet einen in Zürich das Glück?

Immer in meiner Nähe!



Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben? Ich bleibe voller Hoffnung – bis zum bitteren hoffnungsvollen Ende.



Der gebürtige Berliner Martin Wigger arbeitete als Dramaturg und war Schauspielleiter am Theater Basel, bevor er vor vier Jahren nach Zürich zog und seither das Kulturhaus Helferei leitet. Neben kulturellen Veranstaltungen während des Jahres organisiert das Haus jeweils am 24. Dezember den kostenlosen «Offenen Abend», bei dem es unter anderem ein gemeinsames Abendessen gibt.