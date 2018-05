«Sie haben nicht den Hauch einer Chance»

Der Rauswurf von FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger aus dem Tiefbaudepartement der Stadt sei «ein arroganter Akt der rot-grünen Mehrheit, der so von den Bürgerlichen nicht hingenommen werden darf». Dies schreibt Andreas Honegger (70), langjähriger Zürcher FDP-Kantonsrat und Gemeinderat sowie NZZ-Lokalchef, in einem Leserbrief in ebendieser NZZ. «Wenn jetzt die Vertreter der FDP ihr Mandat nicht niederlegen - sondern sich für vier Jahre als blosse Erfüllungsgehilfen der Linken abarbeiten -, verpassen sie die letzte Gelegenheit, noch Rückgrat und Haltung zu zeigen.»

Dass die Linke in Zürich «schaltet und waltet, wie es ihr passt», sei die eine Sache, schreibt Honegger, der als namhafte Stimme im Zürcher Freisinn gilt. «Dieser Politik aber auch noch den Anstrich einer typisch schweizerischen Konkordanzregierung zu geben, eine andere. Durch einen Rücktritt der letzten beiden Bürgerlichen würde eine Neuwahl erforderlich, die zweifellos wieder von der Linken gewonnen würde. So könnten vielleicht endlich den Wählern dafür die Augen geöffnet werden, was in der grössten Stadt der Schweiz eigentlich läuft.»

Eine Diskussion lancieren

Er wolle «aufrütteln und eine Diskussion lancieren», begründet Honegger auf Anfrage seine Rücktrittsforderung an die Adresse von Filippo Leutenegger und Michael Baumer. Es sei skandalös, wenn unter dem Stichwort «Konkordanz» die einzigen nicht zum linken Machtblock gehörenden Stadträte mit der Verwaltung der VBZ und der Schule abgespeist würden.

Die Machtdemonstration der Linken bei der Departementsverteilung zeige klar, dass die beiden Bürgerlichen in den nächsten vier Jahren «nicht den Hauch einer Chance haben», irgendetwas am linken Kurs des Stadtrates zu ändern. «Es wäre an der Zeit, dass sich die FDP auch in Zürich auf ihren Stolz besinnt», sagt Honegger. Er habe bereits viele Reaktionen erhalten, «darunter etliche Komplimente von eingefleischten Freisinnigen».

Aufgeben ist keine Option

«Freiwillig aufgeben ist nie eine Option», sagt dagegen Leutenegger. Dass die FDP «so gedeckelt wurde», sei mehr als bedauerlich, es werde jetzt noch härter. «Aber wir haben eine Verantwortung. Nämlich, den liberalen Geist, der die Schweiz gross gemacht hat, in die rot-grüne Regierung zu tragen. Diese Verantwortung geben wir nicht ab.»

Michael Baumer betont, öffentlicher Verkehr, Energie, Bildung und Sport seien «zentrale Themen in einer wachsenden Stadt». Er bringe seine liberalen Ansichten lieber am Ort des Geschehens ein als von aussen.

FDP-Präsident Severin Pflüger lehnt die Rücktrittsforderung ebenfalls ab. «Wer einen Fuss in der Tür hat, sollte diesen nicht zurückziehen, sondern versuchen, seinen ganzen Körper durch die Tür zu bringen.» Parteien, die sich aus Frust zurückzogen, hätten damit oft ihren Niedergang eingeläutet. (Tages-Anzeiger)