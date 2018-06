Sie wollte niemanden verpassen – und tat allen gut

Rundum strömten Passanten vorbei, nur die alte Frau, die sich an ihren Rollstuhl lehnte, stand ruhig. Einen Schal über das graue Haar gezogen, in einen Wintermantel gehüllt, drehte sie ihren Kopf langsam und stetig hin und her. Nirgends blieb ihr Blick hängen, doch schien sie nicht in sich versunken, sondern hoch konzentriert. Dieses Bild gehörte während Jahrzehnten zum Hauptbahnhof Zürich und machte diesen – irgendwie – zu einem besonderen Ort.

Die Frau hiess Frieda Bühler, wurde aber bald von allen «der Engel vom Hauptbahnhof» genannt. Denn irgendwann wurde bekannt, was sie im HB ­tagein, tagaus tat: Sie erteilte den Menschen ihren Segen. Fragen von neugierigen Journalisten beantwortete sie kaum, denn sie war zu beschäftigt, um Auskunft über sich zu geben. «Schreiben Sie lieber über den Herrgott», sagte sie jeweils freundlich, aber bestimmt und wandte ihren Blick wieder den Passanten zu. Dann erklärte sie noch kurz: «Es gehen so viele vorbei, und ich möchte niemanden verpassen.»

So ging es nicht nur Fremden, die sie ansprachen, sondern auch Menschen, die ihr nahestanden. Eine von ihnen ist Jasmin Deck. Sie war eine der wenigen, von denen Frieda Bühler sich gelegentlich helfen liess. Doch lieber half sie selbst den anderen. Deck erinnert sich, wie Bühler sogar in Zeiten, in denen sie selbst obdachlos war, einem Bettler ein Zehnernötli zusteckte. «Wenn ich einen Menschen nennen müsste, den man zu Recht als Engel bezeichnet, wäre das Frieda», sagt sie.

Gottes Segen ist unbezahlbar

Es war irgendwann im Jahr 1990, als Frieda Bühler im Hauptbahnhof auftauchte. Man könne schon von einer Art «Erleuchtung» sprechen, die sie gehabt habe, sagt Deck. Nur war das für Bühler nicht der Rede wert. Sie wusste einfach plötzlich, was sie zu tun hatte. Ihrer Mission haftete in keiner Weise der fahle Beigeschmack von Belehrung oder gar Auserwähltheit an. Sie verstand es einfach als ihre Aufgabe, die Menschen zu segnen. Manchmal wollten ihr Passanten Geld zustecken, das lehnte sie entschieden ab. Gottes Segen ist doch nicht mit Geld aufzuwiegen! So gingen einige dazu über, ihr eine Sonnenblume zu­zustecken. Diese nahm sie mit einem Lächeln an, steckte sie in ihren Rollstuhl, der immer mit Wolldecken und Papiertaschen belegt war, und wandte dann ihre Aufmerksamkeit unverzüglich wieder den Vorbeieilenden zu.

Manchmal sprachen sie Reisende aus anderen Ländern an, dann bemerkte man, dass Frieda Bühler fliessend Italienisch und Englisch sprach. Jasmin Deck sagt: «Wir reden hier nicht von einer ­naiven Frömmlerin, sondern von einer ­gebildeten Frau.» Bühler ist in einer Grossfamilie im luzernischen Entlebuch aufgewachsen und war ausgebildete Krankenschwester. Als sie heiratete, zog sie mit ihrem Mann nach Rüschlikon, weil sie keine Kinder bekamen, nahm sie regelmässig Pflegekinder auf. Als ihr Mann sich von ihr scheiden liess, traf sie das hart. «Das war wohl der Anfang der Frieda, die wir kennen», sagt ihre Wegbegleiterin Jasmin Deck.

Vielen Menschen eine Heimat

In den späten 80er-Jahren traf man Frieda Bühler an der Seite von Pfarrer Sieber auf dem Platzspitz an. Doch irgendwann wählte sie einen anderen Weg, um den Menschen zu helfen. Und so erschien sie eben eines Tages im Jahr 1990 im Hauptbahnhof – in den Köpfen mancher Menschen steht sie heute noch da. Frieda sei vielen eine Heimat gewesen, sagt Jasmin Decks Mann. Er meint damit wohl dieses kurze innerliche Innehalten, das Vorübergehende mitten in der Hektik von Ankommen und Weg­fahren spürten.

Monika Stocker, die damalige Sozialvorsteherin, erinnert sich auch, dass sich immer wieder Reisende besorgt oder anklagend bei ihr meldeten, weil man die «alte Frau im Bahnhof» in der reichen Stadt Zürich so allein lasse. Stocker beschreibt in ihrem Büchlein «He, dich kenne ich doch», was sie jeweils geantwortet habe, nämlich dass Bühler gut betreut sei und im Hauptbahnhof lebe, weil sie eine Mission habe, auf die sie stolz sei. «Und die reiche Stadt Zürich ist es vielleicht auch ein bisschen. Der Segen von Frieda tut allen gut.»

Vor fünf Jahren zog Frieda Bühler, die schon lange an Osteoporose litt, in ein städtisches Altersheim. Am 9. Juni ist sie in ihrem 78. Lebensjahr gestorben. Am vergangenen Freitag wurde sie auf dem Friedhof Sihlfeld beigesetzt. In der Todesanzeige steht: «Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben (Gen 24.56).»

(Tages-Anzeiger)