So geht es Parksündern an den Kragen

Blockierer vor Gericht

Ist es Freiheitsberaubung?

Ein Road-Ranger eines Abschleppdienstes hat den Wagen einer Falschparkiererin blockiert, nun droht ihm am Dienstag eine Verurteilung am Bezirksgericht Uster wegen Freiheitsberaubung oder Nötigung. Die Frau hatte das Auto auf einem mit einem audienzrichterlichen Parkverbot belegten Parkplatz abgestellt und der Wagen wurde abgeschleppt. Als die Frau zurückkam, sagte der Road-Ranger, sie müsse mit ihm zum Abschlepphof mitfahren, wo ihr Auto nun stehe. Auf dem Abschlepphof verlangte der Road-Ranger ihre Personalien, was die Frau verweigerte. Als sie sich in der Folge in ihren Wagen setzte und davonfahren wollte, blockierte sie der Road-Ranger mit seinem Auto während 45 Minuten, bis die von der Frau avisierte Polizei kam. Der Staatsanwalt verlangt für den Road-Ranger eine bedingte Geldstrafe und eine Busse von 400 Franken. Zudem soll er die Untersuchungskosten von 1500 Franken tragen. (hoh)