So pflanzen Sie Ihre Tomaten richtig – auch ohne grünen Daumen

Wer auf seinem Balkon Tomaten und Kräuter anpflanzen will, steht vor diesen Fragen: Wo stelle ich sie am besten hin? Wie oft muss ich giessen? Welche Pflanzen vertragen sich und welche nicht? Was bedeuten diese Flecken auf den Blättern? Luzia Rodriguez von Kraut und Quer ist Chefgärtnerin in «Frau Gerolds Garten» und zeigt im Video oben, was es für ein erfolgreiches Anpflanzen von Tomaten und Basilikum braucht.