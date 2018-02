So sahen Notfalleinsätze vor 125 Jahren aus

Das Sanitätskorps der Stadt Zürich wurde am 1. Januar 1893 mit 14 Sanitätern gegründet. Im Folgejahr wurden bereits 1200 Kranken- und Leichentransporte mithilfe von Pferdedroschken durchgeführt. Heute, 125 Jahre später, sehen die Zahlen imposanter aus: Der Rettungsdienst von Schutz & Rettung Zürich leistet in der Stadt, auf dem Flughafen und in 17 Vertragsgemeinden über 37'000 Einsätze im Jahr. Rund 170 Personen arbeiten im Bereich Sanität, darunter 120 diplomierte Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie 35 Studierende.

Sicherheitsvorsteher Richard Wolff (AL) und Michael Schumann, Bereichsleiter Sanität Schutz & Rettung Zürich, blickten heute Mittwoch in der Wache Zentrum des Rettungsdienstes auf die 125-jährige Geschichte zurück. Ferner informierten sie über die wachsenden Herausforderungen für den Rettungsdienst im Zusammenhang mit den vorgegebenen Hilfsfristen. Damit auch zukünftig eine optimale medizinische Versorgung im gesamten Einsatzgebiet gewährleistet werden kann, bewilligte der Stadtrat zehn Stellen im Rettungsdienst für den Betrieb eines zusätzlichen Rettungswagens. Die Stellen konnten unterdessen besetzt und das Fahrzeug Anfang Jahr in Betrieb genommen werden.

Ein Jubiläum fürs Publikum

Am 8. und 9. Juni dieses Jahres feiert Schutz & Rettung das Jubiläum mit einem grossen Anlass in der Halle des Zürcher Hauptbahnhofs. Besucherinnen und Besucher erhalten während zweier Tage die Möglichkeit, sich auf eine Zeitreise durch die Geschichte und Entwicklung des Rettungsdienstes zu begeben.

Erstes Anschauungsmaterial ist heute publiziert worden. Fotos und Filmaufnahmen zeigen, wie die Sanitäter in den 1890er- oder 1940er-Jahren blutige Verletzte abtransportierten. (lea)