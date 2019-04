So umging ERZ-Direktor Pauli die Regeln der Stadt

Urs Pauli war von 2008 bis zu seiner Entlassung 2017 eigentlich Direktor der städtischen Dienstabteilung Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ). Er nannte sich aber lieber CEO und liess sich ungern kontrollieren. Dieses Selbstverständnis hatte ihn sein Vorgänger Gottfried Neuhold gelehrt, der 1997 aus der Privatwirtschaft ins damalige Abfuhrwesen Zürich (AWZ) geholt wurde, das später zu ERZ fusionierte.

Weil städtische Abteilungen mit Steuergeldern arbeiten, werden sie von der Regierung, dem Parlament und vom Stimmvolk kontrolliert. Diese Kontrolle versuchte Pauli kreativ zu umgehen, wie Rechtsanwalt Tomas Poledna in seinem heute veröffentlichten Bericht zu seiner Administrativuntersuchung über ERZ akribisch aufzeigt.

Rechnungen falsch verbucht

Für den Bau des Logistikzentrums beim städtischen Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz berechnete ERZ den benötigten Kredit 2009 handschriftlich und «offensichtlich in Eile», wie es im Poledna-Bericht heisst. Ein Jahr später bewilligte das Stimmvolk dann einen Objektredit von 72,1 Millionen Franken. Als Pauli bemerkte, dass der Bau deutlich teurer wird, wies er seine Leute an, die zusätzlichen Aufwendungen auf den laufenden Unterhalt zu verbuchen, anstatt beim Gemeinderat eine Erhöhung des Kredits zu verlangen.

Ausriss aus dem Untersuchungsbericht. Zum Vergrössern, klicken Sie hier.

Zudem sagte ERZ unter der Leitung von Pauli zu Bauunternehmen, sie sollten gewisse Arbeiten unter dem Titel eines anderen Bauprojekts offerieren, damit die Kosten nicht dem Neubau des Logistikzentrums angelastet würden. So musste Pauli keinen zusätzlichen Kredit beantragen. Er habe damit eine Verzögerung des Projekts verhindern wollen, rechtfertigte Pauli später sein Handeln.

Regeln für Ausschreibungen umgangen

Vergibt eine städtische Abteilung einen Auftrag, so muss dieser ab einem gewissen Geldbetrag öffentlich ausgeschrieben werden. Dies umging ERZ unter Pauli dadurch, dass es gewisse Aufträge in Teilaufträge aufteilte, die für sich jeweils den Geldbetrag nicht überschritten.

Grössere Aufträge kann man zudem freihändig vergeben, wenn dafür nur eine ganz bestimmte Firma infrage kommt, weil sie beispielsweise auf etwas spezialisiert ist. Diesen Passus legte Pauli grosszügig aus. Beim Bau des Logistikzentrums Hagenholz berücksichtigte er einen Architekten, der bei der Befragung von Poledna angab, er habe zwar davor schon einmal für ERZ gearbeitet, sich dabei aber kein singuläres Know-how erarbeitet. Gegenüber einem externen Projektleiter sagte der Architekt gar, das Logistikzentrum sei für ihn «zwei bis drei Schuhnummern zu gross» gewesen, wie Poledna festhält.

Eigene Firmen geführt

Ein weiterer Trick von ERZ war, dass man eigene Firmen gründete oder übernahm und diesen staatliche Aufgaben übergab – ohne dass die Aufträge ausgeschrieben wurden. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Rolf Bossard AG, die im Karton- und Papierrecycling tätig ist. Die Stadt hatte die Firma, mit der man zuvor schon zusammenarbeitete, 2005 übernommen, weil sie in finanziellen Schwierigkeiten steckte und der Stadt Geld schuldete. So konnte ERZ bei der Rolf Bossard AG nicht nur Personal zu tieferen Löhnen anstellen, als sie in der Stadt üblich wären. Es war nicht die einzige Firma, die ERZ so führte.

Wieso er das tat, erklärte Pauli in der NZZ, nachdem es aufgeflogen war: «Das konnte man immer so ein bisschen an den Gemeinderäten vorbei … verstehen Sie: Die politischen Prozesse sind extrem aufwendig, bis Sie da einen Entscheid haben, werden Sie halb wahnsinnig.» (Tages-Anzeiger)