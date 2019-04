So werden die FCZ-Spieler fürs Pyrozünden bestraft

Die beiden Spieler des FC Zürich, Mirlind Kryeziu und Adrian Winter, sind seit diesem Monat vorbestraft. Sie haben im Mai 2018 auf dem Balkon des Volkshauses bei der Feier zum Cup-Sieg vermummt eine Pyrofackel gezündet. Dafür wurden sie wegen Verstössen gegen das Sprengstoffgesetz mit bedingten Geldstrafen bestraft, wie die «NZZ am Sonntag» unlängst berichtete.

Nun konnte Tagesanzeiger.ch/Newsnet die rechtskräftigen Strafbefehle einsehen. Damit werden die Umstände bekannt, wie die beiden Spieler an die Fackel gelangt sind. Gemäss dem Strafbefehl warf jemand aus der Menge – auf dem Helvetiaplatz feierten 5000 bis 6000 FCZ-Fans – eine sogenannte Seenotfackel sowie zwei Sturmhauben auf den Balkon des Volkshauses, wo sich die Siegermannschaft präsentierte. Daraufhin zogen der damals 21-jährige Kryeziu und der 31-jährige Winter die Sturmhauben an.

Vermummt entzündete Kryeziu die Fackel und schwenkte sie, während Winter das Handgelenk seines Teamkollegen umklammerte. Winter wurde denn auch nur wegen Gehilfenschaft verurteilt.

Durchschnittliche finanzielle Verhältnisse

Beide Spieler kommen relativ glimpflich davon: Kryeziu erhält eine Geldstrafe in der Höhe von 50 Tagessätzen zu je 100 Franken. Die Strafe wird zugunsten einer Probezeit von zwei Jahren aufgeschoben. Der Staatsanwalt geht offenbar von einem leichten Verschulden aus, denn Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft. Die Höhe der Tagessätze bemisst sich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum und reicht von 10 bis maximal 3000 Franken. Bei 100 Franken kann von sehr durchschnittlichen finanziellen Verhältnissen ausgegangen werden.

Adrian Winter ist im Gegensatz zu seinem Teamkollegen lediglich wegen Gehilfenschaft bestraft worden. Er erhielt eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 100 Franken aufgebrummt. Beide Spieler müssen zudem die Kosten für das Verfahren tragen. Diese bezifferte der zuständige Staatsanwalt in beiden Fällen auf jeweils 1000 Franken. Für das Vermummen müssen die beiden Spieler keine Busse bezahlen, wie es das Straf- und Justizvollzugsgesetz des Kantons Zürich vorsehen würde. Allerdings hat sie der FC Zürich als Arbeitgeber mit «Bussen im vierstelligen Bereich» bestraft, wie Präsident Ancillo Canepa kurz nach dem Vorfall ankündigte.

Kein Einzelfall

Die beiden FCZ-Spieler sind nicht die ersten Sportler, die wegen des Abbrennens sogenannter Pyrofackeln verurteilt worden sind. Wohl das erste Mal wurde in Zürich der ZSC-Spieler Jeff Tambellini 2012 bestraft. Er hielt bei der Meisterfeier unvermummt eine brennende Fackel in den Händen. Das Urteil wurde damals per Strafbefehl gefällt – eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 100 Franken. Tambellini musste wie die FCZ-Spieler die Untersuchungskosten von 1000 Franken selbst tragen.

Auch in anderen Städten zündeten Spieler bei Feiern die Pyrofackeln, die in den Fankurven regelmässig abgebrannt werden. Zuletzt wurde Christian Fassnacht des BSC YB dabei gefilmt, wie er bei der Meisterfeier in Bern eine Fackel in der Hand hielt. Gegen ihn laufen Ermittlungen.

Würden Kryeziu und Winter in den nächsten zwei Jahren wieder mit einer Pyrofackel erwischt, müssten sie ihre Geldstrafe bezahlen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist allerdings klein. Im Cup schieden sie gestern im Halbfinal nach einer 1:3-Niederlage gegen den FC Basel aus, und in der Meisterschaft kämpfen sie gegen den Abstieg. Grund zum Feiern gibt es also keinen. (Tages-Anzeiger)