Soll in ganz Zürich bald Tempo 30 gelten?

Ja

Sie sind die Herrscher der Stadt, bestimmen über Leben und Tod, dominieren den öffentlichen Raum, trennen Quartiere, verdrecken die Luft, vertonen ihre Macht mit Lärm – Autos.

Das kann sich sonst keiner erlauben. Eine Bar, die nur halb so viel Krach machte wie die Rosengartenstrasse, würde sofort geschlossen. Jede ähnlich gefährliche Tätigkeit – im Stadtzürcher Verkehr starben letztes Jahr fünf Menschen, 241 verletzten sich schwer – würde die Politik stark einschränken. Aber die blecherne Macht schrumpft. Das Bundesgericht hat in Zürich Dutzende neue Tempo-30-Abschnitte erlaubt, auch auf Hauptstrassen. Grund dafür ist der Lärmschutz.

«Für Anwohner erklären sich die Vorteile der Verlangsamung von selber: weniger Lärm und weniger Gefahr».

Autoverbände, die gegen die Pläne geklagt hatten, halten das für einen Vorwand. Es gehe den Linken um mehr: um die flächendeckende Verlangsamung. Damit haben die Rechten recht, viele Linke wollen die Tempo-30-Stadt. Und das ist gut so.

Es gibt kein Menschenrecht, mit 53 Kilometer pro Stunde durch stark bewohntes Gebiet zu brettern. Das ist eine veraltete Vorstellung aus der Tempomoderne – jener Denkrichtung, welche die Innenstädte zu Büro- und Shoppingwüsten veröden wollte. Diese Pläne scheiterten, nur die vielen Autos sind davon übrig geblieben. Für Anwohner erklären sich die Vorteile der Verlangsamung von selber: weniger Lärm und weniger Gefahr – die Todesquote von Fussgängern, die von einem Auto gerammt werden, liegt bei 30 km/h sechsmal tiefer als bei 50 km/h. Dafür gibts mehr zugänglichen Raum. 30er-Strassen sind keine Todeszonen mehr, sie wachsen ein wenig mit der urbanen Umgebung zusammen.

Selbst für die Autofahrer bringt die Entschleunigung Vorteile. Das ständige Gasgeben und Abbremsen fällt weg, der Verkehr fliesst langsamer, aber gleichmässiger. Und überhaupt: Ist es wirklich ein Problem, wenn man sieben Minuten länger braucht, um Zürich per Auto zu durchqueren? Wer das findet, kann immer noch das Tram nehmen. Der ÖV soll sein Tempoprivileg behalten – Belohnung für seine Effizienz.

Auch in der Tempo-30-Stadt bleibt das Auto König. Seine Herrschaft würde nur eingeschränkt und erträglicher gemacht. Wobei das gleich zum nächsten Problem führt: Die meisten Menschen wollen an Orten leben, wo Autos gemächlicher fahren. Die Folge: Die Wohnpreise in den befreiten Zonen steigen rasant.

Die Tempo-30-Stadt reicht auch deshalb nicht. Es braucht die Tempo-30-Agglo.