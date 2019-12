«Sonst kreuzen wir an deinem Wohnort auf!» – Politikerin bedroht

Nicht einmal 20 Sekunden dauerte das Statement, das die AL-Gemeinderätin Ezgi Akyol gegenüber TeleZüri Anfang Dezember abgegeben hatte. Doch was folgte, führt nun zu einer Strafanzeige gegen unbekannt.

Akyol hatte im Videointerview den Eindruck beschrieben, den sie vom neu eröffneten Bundesasylzentrum an der Pfingstweidstrasse hatte. Es komme ihr wie ein Gefängnis vor, sagte sie. Das beginne schon beim Eingang. Es habe da kein Welcome-Schild, sondern nur eine Ansammlung von Verboten. Und die Omnipräsenz der Securitas habe sie recht schockiert. Auf Facebook generierte der Beitrag 118 Kommentare, viele darunter mit diskriminierendem und ausländerfeindlichem Inhalt direkt an die Adresse von Akyol. 33, Politologie-Studentin, Seconda türkischer Abstammung und als Jugendliche eingebürgert.

Vergleich mit Ungeziefer



In die Diskussion eingemischt hatte sich auch Derek Richter, der für die SVP im Gemeinderat sitzt und mit Akyol jeden Mittwoch im Ratssaal debattiert. Er setzte seinen Kommentar unter jenen, in dem Akyol als «die Tante» bezeichnet und gebeten wurde, doch mit den Asylsuchenden in ihre Heimat zurückzukehren. Richter schrieb: «Wer das ist? AL-Gemeinderätin!» Dazu verlinkte er den Post mit dem Profil des Gemeinderates, auf dem Akyols Adresse ersichtlich war.

In der Folge erreichte Akyol mit Umweg übers Stadthaus ein handgeschriebener Drohbrief, der dem «Tages-Anzeiger» vorliegt. Sie wird darin auf ihre Herkunft und ihr Geschlecht reduziert, mische sich in die Politik ein. Im Brief werden Ausländer mit Ungeziefern verglichen, die man in Bunker einsperren oder ausschaffen sollte, und die AfD wird gelobt. Akyol wird darin mit «Nachdruck» geraten, sich nicht mehr in Asylunterkünfte einzumischen. «Sonst sehen wir uns gezwungen, an deinem Wohnort aufzukreuzen! – und mehr.»

Bedrohung der Demokratie



Dieser Brief veranlasste die AL-Fraktion zu einer Erklärung in der letzten Germeinderatsitzung des Jahres. Sie rollte die Ereignisse auf und appellierte an die Gesellschaft, dass es ihre Aufgabe sei, «auf Diskriminierung und Hass zu reagieren». Die Fraktion zitiert darin eine Auswertung von Kommentaren auf Facebook und Twitter, die an Abgeordnete in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz gerichtet waren. Derzufolge werden Schweizer Politikerinnen doppelt so häufig Opfer von persönlichen Angriffen wie ihre männlichen Kollegen. Aus diesem Grund vermeiden sie zunehmend Aussagen auf Social Media. «Diese Entwicklung bedroht demokratische Errungenschaften und darf von unserer Gesellschaft nicht toleriert werden», schreibt die Fraktion in ihrer Erklärung.

Akyol kann nach wie vor nicht fassen, was ihr Interview ausgelöst hat. «Einige Sekunden im Fernsehen ohne provokante Aussage, aber ein ausländisch klingender Name reicht bereits für so viel Hass. Das ist schockierend». Akyol selber hatte nur per Zufall mitbekommen, dass Ratskollege Richter ihre Adresse publik gemacht hatte. Doch es enttäuschte sie. «Dass jemand, der jede Woche mit mir im gleichen Saal sitzt, in Kauf nimmt, dass ich zu Hause belästigt werde, hätte ich nicht gedacht.»

Keine gemeinsame Basis



Derek Richter kann die Aufregung über sein Tun nicht verstehen. «Ich habe nur eine Frage beantwortet, die jemand auf Facebook gestellt hatte.» Deshalb habe er Informationen verlinkt, die ohnehin schon im Netz waren, und einen zusätzlichen Mehrwert geliefert, den man nur mit der Adressnennung nicht gehabt hätte. Auf der Seite seien alle ihre politischen Vorstösse aufgelistet. Richter verhehlt nicht, dass er den Inhalt der meisten Anliegen «schockierend» findet und er nicht verstehen könne, wer Personen mit einer solchen Gesinnung wähle. «Aber das wird sie von mir auch denken.»

Richter sagt, man könne ihm allenfalls zum Vorwurf machen, dass er nicht nach «feiner englischer Art» gehandelt habe. Doch er betont auch: «Ich habe aber Ezgi Akyol weder diffamiert noch verspottet.» Die Drohungen im Brief verurteilt er ebenso. Den direkten Kontakt zu Akyol hat Richter nicht gesucht. «Wir haben keine gemeinsame Basis.»

Einträge gelöscht



Andere Ratsmitglieder von SP und Grünen gingen auf Akyol zu und drückten ihr Missfallen über die Vorkommnisse aus. SVP-Fraktionspräsident Roger Bartholdi sagte im Rat: «Solche Drohungen sind absolut inakzeptabel.» Den Kommentar seines Parteikollegen verteidigte er aber.

Akyol will gegen den unbekannten Absender des Briefes noch vor Weihnachten Strafanzeige einreichen. Unabhängig davon wird sie mit der Stadtpolizei – auf deren Einladung hin – das Geschehene besprechen. Ihre Adresse hat sie mittlerweile vom Gemeinderatsprofil löschen lassen. Derek Richters Kommentar ist ebenfalls nicht mehr auf der Facebook-Seite von TeleZüri sichtbar.