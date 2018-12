Sparen unerwünscht

Eigentlich hätten die Gemeinderäte jubeln sollen. Erstmals seit über zehn Jahren kann die Stadt ein deutlich positives Budget vorweisen. 35 Millionen soll sie nächstes Jahr vorwärtsmachen, wenn es nach den Berechnungen des Stadtrats geht.

Doch richtig triumphieren mochte gestern, zu Beginn der jährlichen Budgetdebatte, niemand. Denn der Gewinn erklärt sich vor allem aus einem buchhalterischen Kunstgriff. Auf Druck des Kantons hat Zürich eine neue Methode der Rechnungslegung eingeführt, diese verbessert das Resultat um Dutzende Millionen. Ein einmaliger Effekt. Viele tatsächliche Ausgaben hingegen steigen, der Personalaufwand zum Beispiel um 45,5 Millionen Franken.

Dazu kommen eher düstere Zukunftsaussichten. Wegen der Steuervorlage 17 wird Zürich voraussichtlich weniger Unternehmenssteuern einnehmen. Gleichzeitig wächst die Stadt weiter. Die dafür nötige Infrastruktur, etwa Schulhäuser, kostet Geld.

Leupi: Stadt hat es im Griff

Links-Grün gab sich zufrieden. Das Budget 2019 spiegle die Schwerpunkte der politischen Mehrheit, sagte Florian Utz (SP), es sei sozial, ökologisch, verantwortungsvoll. Die SP werde diese Punkte stärken. Rot-grüne Finanzpolitik funktioniere, sagte Felix Moser (Grüne). Erfreulich sei, dass das Personal wieder mehr Lohn bekomme. Walter Angst (AL) betonte, dass Zürich so beliebt sei, weil die Stadt viel investiere; in Kinderbetreuung, Spitäler, Velowege. Die linken Redner kritisierten den kantonalen und internationalen Steuerwettbewerb, unter dem am Ende die Gemeinden leiden würden.

Auch die GLP fand, dass eine attraktive und wachsende Stadt Geld kosten dürfe. Sie werde aber vor allem zusätzliche Personalausgaben genau prüfen.

Die Bürgerlichen halten das positive Resultat für «trügerischen Schein». Die FDP kritisierte die Ausgabendisziplin des Stadtrats. Zürich lebe über seine Mittel, die Nettoschuld pro Einwohner steige in fünf Jahren um mehr als 50 Prozent, das sei nicht akzeptabel, sagte Michael Schmid. Vor allem das Personal wachse zu stark, fand Elisabeth Liebi (SVP), Zürich investiere zu viel in Prestigeprojekte. Beide Parteien wollen die Steuern um 3 Prozent senken. Dies halten SP, Grüne, AL, GLP und EVP für «unverantwortlich».

Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) verwies auf eine Studie von Avenir Suisse, die der Stadt Zürich einen stabilen Finanzhaushalt bescheinigt. In der engeren Verwaltung finde kein Personalausbau statt, sagte Leupi. Die zusätzlichen Stellen erklärten sich aus der grösser werdenden Stadt. Den Bürgerlichen warf er vor, dass sie die Zahlen zur künftigen Verschuldung der Stadt zu pessimistisch deuteten.

Bürgerliche chancenlos

In den letzten vier Jahren wurde es in der städtischen Budgetdebatte immer wieder knapp. Nach ihrem Wahlsieg im Frühling verfügen SP, Grüne und AL über eine komfortable Mehrheit. Sparanträge von rechts blieben gestern daher chancenlos. Zu Beginn versuchten die Bürgerlichen mit «tabellarischen Anträgen» knapp 4 Millionen in der Verwaltung zu kürzen. Getroffen hätte dies Druckkosten sowie Ausgaben für externe Berater. Linke samt GLP und EVP lehnten die Anträge als zu pauschal ab.

Auch bei der Fachstelle für Gleichstellung scheiterten die Bürgerlichen. Die FDP wollte diese abschaffen – in den Jahren zuvor hatte jeweils die SVP diesen Antrag gestellt. Die zwei Parteien blieben klar in der Minderheit (36 Nein-gegen 84 Ja-Stimmen).

Im Gegenzug gaben sich SP, Grüne und AL grosszügig. Die Entwicklungshilfe stockten sie von 3 auf 5 Millionen Franken auf. Dabei handle es sich um eine schöne und wichtige Tradition. Daniel Leupi warnte, dass der Stadt das Personal fehle, um geeignete Projekte auszusuchen. FDP und SVP wehrten sich vergeblich dagegen.

Ebenfalls 5 statt 3 Millionen erhält nächstes Jahr die Stiftung PWG, die günstigen Wohnraum anbietet. Diese Millionen kann die Stiftung einsetzen, um auf dem Markt Häuser zu kaufen, ohne danach die Mieten erhöhen zu müssen. Das Geld sei notwendig, hiess es von der SP, um den Anteil an gemeinnützigen Wohnungen zu erhöhen.

Hauri: Neue Spital-Strategie im Februar

Die gute Nachricht erhielten die Parlamentarier am Mittwochabend kurz vor Mitternacht: Ratspräsident Martin Bürki (FDP) teilte mit, dass die Beratung des städtischen Budgets derart zügig vorankomme, dass auf den Sitzungstag am Samstag verzichtet werden könne. Das Budget könne wohl bereits Freitagabend zu Ende beraten werden, allenfalls am nächsten MIttwoch. Ein hörbares Aufatmen ging durch den Saal. Tatsächlich hatten die Gemeinderäte “Budgetdisziplin” walten lassen und sich bei ihren Voten in aller Regel kurz gefasst. Resultat: Am späten Mittwochabend hatten sie bereits rund die Hälfte der 119 Änderungsanträge durchberaten.

Doch nicht alle Anträge gingen schlank durch. Zu Diskussionen führten die geplanten Ausgaben für das finanziell angeschlagene Stadtspital Waid. FDP und SVP forderten Einsparungen von 4,5 Millionen Franken, 45 Vollzeitstellen sollten gestrichen werden. Damit wäre das Waidspital nicht mehr das «teuerste Spital des Kantons», wie Elisabeth Schoch (FDP) sagte. Alan David Sangines (SP) sprach von einer “zynischen und arroganten“ Argumentation, hier würden Entlassungen “aufs Blaue hinaus” verlangt, was völlig unnötig sei. Das Personal im Waidspital könne stolz sein auf seine Arbeit sein.

Auch Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri (GLP) lehnte den Antrag ab, dieser stehe «quer in der Landschaft» und sei kontraproduktiv. Die Mitarbeitenden im Waidspital leisteten “grossartige Arbeit in einer schwierigen Situation.” Die Probleme bei den Stadtspitälern seien erkannt, Massnahmen eingeleitet. Die Personalkosten seien zu hoch und müssten reduziert werden. Hauri versprach, noch im Februar die neue Angebotsstrategie der Stadtspitäler zu präsentieren. Der Antrag auf Stellenkürzung scheiterte klar mit 85 zu 34 Stimmen.

Mit 71 zu 34 Stimmen hiess der Rat einen Antrag der SP gut, der zusätzliche 2,4 Millionen bei den städtischen Pflegezentren verlangte. Dank dem Geld soll eine geplante Tariferhöhung überflüssig werden. «Keine Gebührenerhöhung zulasten der pflegebedürftigen Menschen», forderte Florian Utz (SP) Der Stadt gehe es finanziell gut, deshalb sei es angebracht, statt Gebühren zu erhöhen, allfällige Defizite aus den derzeitigen Haushaltsüberschüssen zu finanzieren. Stadtrat Hauri wie auch FDP und SVP bezeichneten die Erhöhung als gerechtfertigt und wiesen darauf hin, dass die betroffenen Bewohner Ergänzungsleistungen beziehen.

Umstritten war auch der Stellenetat der Stadtpolizei. FDP und SVP beantragten zusätzlich 1 Million Franken für zehn neue Stellen an der Front. Andreas Egli (FDP) und Roger Bartholdi (SVP) wiesen auf die vielen Überstunden der Stadtpolizisten hin, nicht zuletzt als Folge der 24-Stunden-Gesellschaft. Viele Polizisten seien an der Grenze der Belastbarkeit angelangt. Die links-grüne Mehrheit des Rates folgte allerdings dem Stadtrat und lehnte den Antrag ab.

Steuerfuss soll bleiben

Der Budgetentwurf von Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) sieht bei einem Gesamtaufwand von 8,75 Milliarden Franken ein Plus von 34,7 Millionen Franken vor. FDP und SVP verlangen eine Steuerfusssenkung um drei Prozent auf 116 Prozent, womit sie angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Rat kaum Chancen haben dürften. Der Stadtrat und alle anderen Parteien wollen den jetzigen Steuerfuss von 119 Prozent beibehalten. (Tages-Anzeiger)