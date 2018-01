Sportamt entschuldigt sich für Videoüberwachung

Bereits seit Jahren filmt das Sportamt der Stadt Zürich Besucher von Hallenbädern und anderer Sportanlagen – und zwar ohne rechtliche Grundlage. Das berichteten die Zeitungen der Lokalinfo. Gefilmt wird auch in privaten Bereichen, etwa in den Vorräumen der Garderoben.

Gemäss Datenschutzverordnung muss vor der Inbeteriebnahme einer Videoüberwachung ein entsprechendes Reglement erstellt werden. Ein solches ist in der Stadt Zürich aber noch immer nicht in Kraft. Ausserdem ist gesetzlich vorgeschrieben, dass mit Hinweisschildern und Piktogrammen auf vorhandene Videokameras hingewiesen werden muss. Doch solche Schilder fehlen in den städtischen Sportanlagen. Manuela Schläpfer vom städtischen Sportamt sagt der Lokalinfo: «Die Videokameras sind tatsächlich noch nicht beschildert, der Auftrag ist allerdings erteilt.»

Inzwischen hat im Regionaljournal Zürich/Schaffhausen von Radio SRF auch der Leiter des Sportamts, Urs Schmidig, Stellung genommen. Er bestätigt, dass es in den Hallenbädern City, Bungertwies, Käferberg sowie in der Kunsteisbahn Oerlikon und auf der Sportanlage Sihlhölzli eine Videoüberwachung gibt. Auf die fehlenden Hinweisschilder angesprochen, sagt Schmidig: «Das hätte nicht passieren dürfen. Dafür möchten wir uns entschuldigen.» Es sei auch «nicht gut, dass es so lange dauerte, bis eine rechtliche Grundlage für die Videoüberwachung in Sportanlagen ausgearbeitet worden ist». Schmidig ergänzt: «Wenn aber bis Ende Februar keine Einsprachen kommen, gilt das neue Videoreglement, und dann sind auch alle Hinweistafeln installiert.» (han)