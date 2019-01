Stadt hat Mietrechnung doppelt verschickt

Eigentlich hatten 8800 Mieterinnen und Mieter in der Stadt die Miete für den Januar bereits im Voraus bezahlt. Nun erhielten sie in den vergangenen Tagen erneut eine Rechnung der Stadt. Im selben Couvert mit der Rechnung für die Februar-Miete. Irrtümlich, wie die Stadt am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt. Sie wurde von Mieterinnen und Mieter auf die doppelte Fakturierung aufmerksam gemacht.

Als Grund für das Versehen gibt die Stadt einen technischen Fehler an. Konkret wurde im Prozessablauf ein wichtiger Schritt unterlassen. Die städtische Abteilung Liegenschaften Stadt Zürich liefert dem städtischen Druckzentrum monatlich die Daten für die Mietrechnungen auf einem File. Sind die Rechnungen ausgedruckt und verschickt, wird dieses File normalerweise vom Druckzentrum gelöscht. Versehentlich wurde dieser Arbeitsschritt nach dem Versand der Rechnungen für die Januar-Mieten unterlassen.

Mieter sahen Rechnung als Mahnung



Diverse Mieterinnen und Mieter der städtischen Liegenschaften haben sich bei der Stadt gemeldet. Einige haben die doppelt verschickte Rechnung für eine Mahnung zur Januar-Rechnung gehalten, die sie ja bereits bezahlt hatten. In einzelnen Fällen ist es gemäss Mitteilung auch vorgekommen, dass die Januar-Miete nochmals bezahlt wurde.

Liegenschaften Stadt Zürich ist derzeit daran, die Mieterinnen und Mieter schriftlich zu informieren. Am Donnerstag oder spätestens am Freitag sollen die betroffenen Haushalte ein entsprechendes Schreiben im Briefkasten haben, wie Kuno Gurtner, Kommunikationsbeauftragter der Abteilung, sagt. Die Abteilung weist die Mieterinnen und Mieter darauf hin, dass sie die zum zweiten Mal verschickte Januar-Rechnung vernichten können und entschuldigt sich bei Ihnen für den Fehler. Gurtner sagt: «Ein solcher ist noch nie aufgetreten, seit die Stadt vor sieben Jahren diese Art der Fakturierung eingeführt hat.»

Falls Mieterinnen und Mieter die Januar-Miete bereits doppelt bezahlt haben, werden sie im erwähnten Schreiben gebeten, mit Liegenschaften Stadt Zürich Kontakt aufzunehmen. Die Betroffenen können entweder eine Rückzahlung verlangen oder die nächste Rechnung nicht bezahlen. Wie viele Mieterinnen und Mieter doppelt bezahlt haben, lässt sich zurzeit noch nicht sagen. (ema)