Stadt kündigt historischen Zürcher Parkplatzkompromiss auf

Es ist eine grosse Überraschung: Der Zürcher Stadtrat will den historischen Parkplatzkompromiss aufheben. Er selber braucht das Wort Kündigung zwar nicht, sondern schreibt in einer Medienmitteilung zur Überarbeitung der kommunalen Richtpläne von heute Mittwoch von einer «Weiterentwicklung des historischen Parkplatzkompromisses». Diese sei nötig, um in der Innenstadt mehr Spielraum für Fussgänger-, Velo- und Grünflächen sowie Bäume zu schaffen.

Faktisch wäre es aber eine Kündigung. Denn der Stadtrat wird konkret: Er sieht vor, dass er die Anzahl der oberirdischen Parkplätze in der City vom Jahr 1990 künftig um zehn Prozent senken kann – ohne jegliche Kompensation. Bis anhin galt diese Zahl als sakrosankt: Wurden oberirdische Parkplätze in der Innenstadt aufgehoben, musste die Stadt diese in der Nähe durch unterirdische ersetzen. So ist das beispielsweise mit den Autoabstellplätzen auf dem Münsterhof geschehen. Sie wurden ins Parkhaus beim Opernhaus verlegt. Mit dem Kompromiss, den die SP und die FDP untereinander vereinbart hatten, konnte die Stadt damals die verfahrene Situation bei der Verkehrsplanung lösen.

Beim revidierten kommunalen Richtplan Verkehr seien in der Vernehmlassung rund 400 Anträge auf Änderungen eingegangen – auch solche zum historischen Kompromiss, schreibt der Stadtrat weiter. Von Beibehalten, Aufheben bis zu Anpassen sei alles beantragt worden.

Seit einiger Zeit unter Druck

AL-Stadtrat Richard Wolff sagt gemäss Mitteilung, dass die Stadt in erster Linie mehr Platz benötigt. Dazu brauche es eine Neuverteilung des öffentlichen Raums. «Wo wir ansetzen können, sind Fahrbahnflächen und Parkplätze.» Dieser zusätzliche Platz brauche die Stadt für den Fuss-, den Velo- und den öffentlichen Verkehr, für Bäume, Boulevardcafés und den Güterumschlag, sagt der Tiefbauvorsteher.

Der Kompromiss ist in letzter Zeit bereits im Stadtparlament unter Druck gekommen. Im Sommer hatten die Stadtzürcher Sozialdemokraten eine Resolution verabschiedet, die eine deutliche Reduktion der über- und unterirdischen Autoparkplätze in der Stadt Zürich fordert. Die Grünen akzeptierten den Kompromiss so oder so nicht. So forderten sie in einer Motion, «durch die Aufhebung von Parkplätzen» in der City Raum für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Velofahrende zu schaffen. «Nur ein toter Parkplatz ist ein guter Parkplatz», sagte der grüne Verkehrspolitiker Matthias Probst im Gemeinderat, worauf die SVP von einem «Autohasser-Vorstoss» sprach.

590 Anträge zum Siedlungsrichtplan

Beim Mitwirkungsverfahren zum ebenfalls überarbeiteten kommunalen Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen waren 590 Anträge eingereicht worden. 125 Anträge hat der Stadtrat teilweise oder vollständig berücksichtigt, 382 hat er nicht berücksichtigt und 88 zur Kenntnis genommen. Konkretisiert wurde im Richtplan beispielsweise das Thema Gartenstadt oder einzelne Freiräume. Auch die verbesserten Grundlagen zum Stadtklima sind gemäss SP-Stadtrat und Hochbauvorsteher André Odermatt eingeflossen.