Stadt will Ruhe im «Club unter freiem Himmel»

Mehrere Gewaltvorfälle am Utoquai haben im vergangenen Sommer die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Die SP-Gemeinderäte Pascal Lamprecht und Sarah Breitenstein verlangten daraufhin mit einer Interpellation vom Stadtrat Auskunft über Ursachen und Gegenmassnahmen.

Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor – und sie belegt eine beunruhigende Tendenz. So habe sich die Zahl der Gewaltdelikte am Utoquai in den letzten zwei Jahren «beinahe verdoppelt». Dabei überwiegen Fälle von Angriffen, Raufhandel sowie Gewalt und Drohungen gegen Beamte. Ergänzend fügt der Stadtrat an, dass es sich «relativ zu anderen gleich gelagerten Gewaltdelikten in der Stadt Zürich gesehen immer noch um eine eher geringe Zahl» handle.

Gewalt als «Option»

Bei der Ursachenforschung wird die Stadtregierung grundsätzlich. Für Jugendliche und junge Erwachsene sei es eine «Herausforderung, sich in einem kompetitiven Umfeld und gegenüber Erwachsenen durchzusetzen». Sie hätten eher wenig Erfahrung und Kompetenzen im Umgang mit Konflikten, entsprechend sei Gewalt aus ihrer Sicht «eine Option, den eigenen Emotionen und Bedürfnissen Raum zu verschaffen».

«Jugendliche und junge Erwachsene haben im Durchschnitt wenig Erfahrung und Kompetenzen im Umgang mit Konflikten.»Stadtrat Zürich

Gewalt respektive Jugendgewalt trete zudem phasenweise gehäufter auf, schreibt der Stadtrat. So war die Jugendkriminalität in der Schweiz zwischen 2011 und 2015 rückläufig, seither ist jedoch ein leichter Anstieg zu verzeichnen, wobei es Hinweise auf eine Zunahme der Gewalt aus Gruppen heraus gibt.

Bei Jugendlichen sei das Seebecken nicht zuletzt deshalb beliebt, weil es dort «wie in einem Club unter freiem Himmel ist», wie sie gegenüber Jugendarbeitern erklärten. Man treffe immer Bekannte, und die Masse an Leuten wirke attraktiv. Das Seebecken sei auch einer der wenigen Orte in der Stadt, an denen sie nicht wegen Lärmbelästigung vertrieben würden.

«Testosterongeprägte Geltungssucht»

Alkohol und die von den SP-Gemeinderäten ins Spiel gebrachte «testosterongeprägte Geltungssucht» spielen laut dem Stadtrat ebenfalls eine Rolle, seien aber sicher nicht die einzigen Faktoren, die für die Gewalt verantwortlich sind. In den Sommermonaten steige die Zahl der Menschen im öffentlichen Raum generell, womit auch das Konfliktrisiko zunehme.

«Es scheint bei den Vorfällen am Utoquai kein politischer oder ideologischer Hintergrund zu bestehen.»Stadtrat Zürich

Einen politischen oder ideologischen Hintergrund kann der Stadtrat bei den Vorfällen am Seebecken nicht erkennen. Bei den Flaschen- und Steinwürfen auf Polizei und Rettungskräfte habe es sich eher um massive Aggressionen von zum Teil berauschten Jugendlichen gehandelt, die sich «in einer aufgeladenen Grundstimmung beim blossen Erscheinen von Sicherheitskräften provoziert fühlen».

Mehr Jugendarbeit vor Ort

Wegen der Häufung von Gewalt am Utoquai sieht der Stadtrat «dringenden Handlungsbedarf». Er verweist auf die im Sommer kurzfristig ergriffenen Massnahmen wie erhöhte Polizeipräsenz, Wegweisungen, Verzeigungen und temporäre Videoüberwachung sowie das Stutzen von Bäumen und eine bessere Beleuchtung.

Mit Blick auf nächstes Jahr will die Stadt die Prävention verstärken. «Surplus» heisst das Projekt, das «die Konfliktkompetenz» der Jugendlichen stärken soll. Beteiligt sind die Suchtprävention, die Stadtpolizei, die SIP Züri, Streetwork, die Offene Jugendarbeit sowie die Zürcher Gemeinschaftszentren. Bereits im vergangenen Sommer haben diese Stellen am Utoquai erste Erfahrungen gesammelt.

Mitläufer im Visier

Konkret soll durch «aufsuchende Sozialarbeit und Präsenz vor Ort auf konstruktive Weise der Kontakt zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen gesucht» werden, um sie etwa auf übermässigen Alkoholkonsum und den Einfluss ihres Verhaltens auf ihr Umfeld anzusprechen. Wichtig ist laut dem Stadtrat, neben Gewalt suchenden Jugendlichen auch Mitläufer und «Bystander» anzusprechen und so zu verhindern, dass es zu Gruppengewalt kommt.