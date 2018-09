«Stadtpräsidentin wird von Alien attackiert»

Wer ist alles da? Diese Frage überspannt die Promianlässe und Galas dieser Welt. Die Gästeliste der 14. Ausgabe des Zurich Filmfestivals bot diesbezüglich zumindest keine krassen Ausreisser. Klar, die Zuccholinis, Rigozzis, Bliggs oder Tammyniques sind gekommen. Sie schritten ebenso zuverlässig wie gut gelaunt über den Teppich. Als Stargast wurde Viggo Mortensen («Lord of the Rings») angekündigt, im Gespann mit dem Regisseur Peter Farelly («There’s something about marry»), er zeichnet für den Eröffnungsfilm («Green Book») verantwortlich. Mortensen spielt darin die Hauptrolle.

Auch Bundesrat Ueli Maurer stand auf der Gästeliste und liess sich von den Journalisten nach seinem Lieblingsschauspieler befragen (er habe keinen, sagte er). Mortensen antwortete auf die Frage, ob er manchmal auch im echten Leben eine Rolle spiele, alle Menschen spielten immer eine Rolle. Auf dieselbe Frage antwortete Stadtpräsidentin Corine Mauch, Politik sei eine authentische Sache, und schauspielern nicht angebracht.

Ihr schauspielerisches, oder zumindest, ihr dramaturgisches Talent zeigte die Stadtpräsidentin dann in ihrer Eröffnungsrede. Sie begann im Drehbuch-Stil: «Drinnen. Ein grosser Kinosaal. Die Stadtpräsidentin schreitet auf die Bühne. Sie wird von einem riesigen Alien attackiert.» Schnitt. Dramatische Pause. «Geschätzter Bundesrat Maurer», fährt sie fort. Die Menge lacht. Mauch wechselt das Thema zu einer sinnlichen Ausführung übers Kino («thank you for the sadness, thank you for the joy») und die Filmstadt Zürich («Wir sind ein kleines Licht, aber wir leuchten»).

Ueli Maurer, der danach auf die Bühne tritt, blieb prosaischer. Er würzte seine Ansprache mit Lokalpatriotismus («Ich bin als Zürcher Bundesrat angereist») und mindestens einem lyrischen Satz («Zurich is for Lovers»). Danach setzt er sich wieder neben Corine Mauch, die wiederum zwischen ihm und Mortensen sass. Dies alles gibt es in der Stadt nur, wenn Zurich Filmfestival ist. (Tages-Anzeiger)