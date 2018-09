Stadträte bringt man nicht mehr weg, wenn man sie mal hat

Gemeinderat Zuppinger war mal eine grosse Nummer in Zürich, doch die Stadt hat ihn vergessen. So gründlich, dass uns sogar sein Vorname abhandenkam – die NZZ betitelte ihn seinerzeit nur als «Dr. Zuppinger».

Dabei müsste man dem Mann ein kleines Denkmal errichten. Er hat vor 126 Jahren einen Satz ins Parlament geschleudert, der nicht nur aufgrund der derben Pointe erinnerungswürdig ist, sondern vor allem wegen der prognostischen Treffsicherheit: Er ist immer noch gültig – und hat gerade wieder Aktualität.

Am Sonntag kommt in Zürich die Initiative «7 statt 9» zur Abstimmung. Sie will den Stadtrat um zwei Köpfe verkleinern, um eine Verwaltungsreform anzustossen. Gegen den Willen der Direktbetroffenen, die lieber in der für Schweizer Verhältnisse unorthodoxen Grossformation weiterregieren. Sie hätten mehr als genug zu tun, sagen sie.

Viele rechneten sich damals aus, dass es zum Regieren einer Grossstadt eine grössere Regierung brauche.

Es ist eines von vielen Argumenten aus einem unerschöpflichen Reservoir, aus dem man sich immer dann bedient hat, wenn es mal wieder einen Angriff auf den Status quo gab. Mit dem stets gleichen Ergebnis: Alles blieb beim Alten.

Als Gemeinderat Zuppinger seinerzeit ans Rednerpult trat, war Zürich in Bewegung: Dreissigmal mehr Fläche, viermal mehr Einwohner, und all das auf einen Schlag – Stadterweiterung. Viele rechneten sich damals aus, dass es zum Regieren einer Grossstadt eine grössere Regierung brauche. Zwei Stühle mehr sollten es sein, «9 statt 7».

Zuppinger war dagegen. Man solle es erst mal mit sieben ausprobieren, mahnte er, vergrössern könne man später immer noch. Das Gegenteil sei schwieriger. «Haben wir erst neun», sagte er, «so müssten wir einen oder zwei Stadträte umbringen, wenn wir zurückgehen wollten.» Wir hoffen, dass Zuppinger diesen Satz nicht allzu ernst meinte.

Türlers 180-Grad-Drehung

Wie dem auch sei: Im Kern behielt er recht. Das demonstriert gerade Alt-Stadtrat Andres Türler (FDP), bis vor kurzem Vorsteher der Industriellen Betriebe. Als junger Mann, kurz nach seinem Beitritt zum Freisinn, sammelte er fleissig Unterschriften für eine Initiative, die gleich hiess wie die aktuelle: «7 statt 9». Mit Erfolg. Das An­liegen kam 1987 an der Urne überraschend durch. Der Stadtrat wurde später nur deshalb nicht verkleinert, weil sich die Parteien über die neue Departementsverteilung heillos zerstritten. Es war zu Intrigen und Machtkämpfen gekommen.

Heute, eine Magistratenkarriere später, findet man Türler im Lager der Gegner von «7 statt 9». Eigentlich wollte er sich nach seinem Abgang nicht mehr politisch einmischen, aber für den ehemaligen Regierungskollegen Daniel Leupi machte er eine Ausnahme. Er trat vor dessen Partei, den Grünen, auf, um vor der Initiative zu warnen. Ein «gefährlich-nebulöses Experiment» sei sie. Türler beteuerte, zu siebt liessen sich die vielen Aufgaben des Stadtrats nicht stemmen. Selbst der Verteilung von Schlüsselaufgaben auf drei Departemente gewann er Gutes ab: «So muss man sich zusammenraufen.»

Die umgekehrte Entwicklung machte Türlers Parteikollege Thomas Wagner durch, der in den Achtzigern bei der letzten ­«7 statt 9»-Initiative Stadtpräsident war. Damals erklärte er im Namen seiner Kollegen, man solle bei neun Sitzen bleiben. Einerseits seien dann auch die kleineren Parteien angemessen vertreten – wie damals EVP, CVP, CSP und LdU. Andererseits müsse der Stadtrat immer mehr Aufgaben bewältigen. Wagner argumentierte also wie Türler heute.

Als die AL noch dafür war

Im Jahr 2000 war all das plötzlich kein Thema mehr: Wagner und die anderen Stadträte waren nun einstimmig für eine Reduktion um zwei Sitze, Problemlast hin oder her. Doch diesmal stellte sich der Gemeinderat quer. Im Jahr 2018, mit viel zeitlichem Abstand zum Amt, sagt Wagner immer noch: Gerade wegen der wachsenden Problemlast brauche es eine Verwaltungsreform, und diese sei ohne Umbau der Regierung nicht zu haben.

Eine interessante Rolle spielt auch die AL, die kleinste Partei mit einem Sitz im Stadtrat. Obwohl im Prinzip für eine straffere Verwaltung, stemmt sie sich gegen die Initiative. Diese verfolge einen falschen Ansatz, sei eine Blackbox. Anders argumentierte vor 18 Jahren ihr bis heute prominentester Kopf, Niklaus Scherr. In einem TA-Interview sagte er, es brauche eine Verwaltungsreform – und «7 statt 9» sei ein geeignetes Mittel, «um der notwendigen Modernisierung Schub zu geben». Damals war die AL noch keine Stadtratspartei.

Der blinde Fleck

Trotz der vielen Argumente, die je nach Zeit und Interessenlage gegen einen kleineren Stadtrat ins Feld geführt wurden, gibt es einen blinden Fleck: Von den Gründen, die vor 126 Jahren den Ausschlag für eine Neunerregierung gaben, spricht keiner mehr.

Zur Erinnerung: Damals war man unter anderem der Ansicht, die verschiedenen Stadtkreise liessen sich so im Stadtrat leichter vertreten. (Weiss eigentlich jemand, wie das heute ist?) Zudem hiess es, das Steuerbüro müsse stark erweitert werden und könne nicht mit einem anderen Departement verbunden werden (heute ist es Teil des Finanzdepartements). Das Armenwesen gebe «sehr viele und schwierige und unangenehme Arbeit». Das Schulwesen brauche wegen der Stadterweiterung eine eigene Abteilung. Und um ein Gegengewicht zum Gemeinderat zu bilden, müssten die Stadträte ihre Materie gut kennen.

(Tages-Anzeiger)