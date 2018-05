Startschwierigkeiten im Zürcher Stadtrat

Politik ist kein Yoga-Camp, sondern ein Kampf um Macht und Einfluss. Nach dem Triumph der Linken und dem Waterloo der bürgerlichen Top Five bei den Zürcher Stadtratswahlen im März ist es daher nur konsequent, dass die rot-grüne Regierungsmehrheit bei der Ämterverteilung diese Woche im Stadthaus ihre Interessen durchsetzte und die Schlüsseldepartemente für sich beanspruchte. So spielen auch Bürgerliche ihre Stärke aus – etwa vor drei Jahren im Zürcher Regierungsrat, als sie Staatsanwältin Silvia Steiner (CVP) die Bildungsdirektion anvertrauten und Lehrerin Jacqueline Fehr (SP) in die problembe­ladene Justizdirektion schickten. Oder 2010 im Bundesrat, als sich Doris Leuthard (CVP) Verkehr und Umwelt schnappte, Johann Schneider-Ammann (FDP) die Volkswirtschaft und für Konsumentenschützerin Simonetta Sommaruga (SP) ebenfalls «nur» die Justiz übrig blieb.

Der neue Zürcher Stadtrat versetzte nun als Erstes, gegen dessen Willen, Filippo Leutenegger (FDP). Velowege, Tempo 30 und weniger Autos gehören zu den Herzensanliegen der links-grünen Wahlsieger. Mit den Ideen des bürgerlichen Tiefbauvorstehers konnten sie wenig anfangen. Der bisherige Sicherheitsvorsteher Richard Wolff muss übernehmen; auch er wäre lieber geblieben, wo er war. Wolff hat nun die Chance, die Stadt beim Verkehr weiterzubringen. Als Stadtentwickler und langjähriger Projektleiter beim VCS bringt er die nötige Fachkompetenz mit. Anders als die Grüne Karin Rykart, die zuweilen auch für den Tiefbau gehandelt wurde, ist der AL-Stadtrat kein Neuling. Im sich abzeichnenden Machtgerangel um den Verkehr zwischen linker Stadt und bürgerlichem Kanton könnte diese Erfahrung wichtig werden.

Leutenegger bugsierte der rot-grüne Stadtrat ins Schul- und Sportdepartement. Da beschränkt sich sein Einfluss – etwas zugespitzt – auf neue Schulhäuser und flächendeckende Tagesschulen. Die grossen bildungspolitischen Linien werden auf kantonaler Ebene gezogen. In den städtischen Schulkreisen wiederum haben die Schulpräsidenten das Sagen. So gilt die Schule kommunal weder links noch rechts als Schlüsseldossier. Ähnlich wie das Sicherheitsdepartement.

«Bittere Worte gehören eben auch zur Politik.»

Doch viel Macht bedeutet auch viel Verant­wortung – und da machte es sich die rot-grüne Stadtratsmehrheit bei der Ämtervergabe zu einfach. Keiner der linken Bisherigen sah sich verpflichtet, sich bei den in finanzielle Schieflage geratenen Stadtspitälern Triemli und Waid ans Aufräumen zu machen. Obwohl die Sozialdemokraten mit der abgetretenen Gesundheitsvorsteherin Claudia Nielsen die verfehlte Spitalstrategie mitverantworten, wollten sich weder Sozialvorsteher Raphael Golta noch Hochbauvorsteher André Odermatt am heissen Dossier die Finger verbrennen. Auch der Grüne Daniel Leupi zog es vor, bei den Finanzen zu bleiben. Die Herkulesaufgabe überlässt die Stadtratsmehrheit lieber dem grünliberalen Newcomer Andreas Hauri.

Dahinter steckt auch Bequemlichkeit

Das irritiert. Zumal man den Eindruck nicht loswird, dass dahinter auch Bequemlichkeit steckt. Golta und Odermatt haben sich in ihren ­Departementen gut eingerichtet. Der eine hat bei den Krippenplätzen vorwärtsgemacht und das Bundesasylzentrum durchgebracht, der andere treibt den sozialen Wohnungsbau voran. Beides linke Kerndossiers – und dennoch hätte man gehofft, dass sich nach dem Eklat um SP-Kollegin Nielsen einer der beiden bewegt; auch Gesundheit und Umwelt gehören zu den roten Schlüsseldepartementen. Doch wozu sich exponieren, wenn man mit dem Gedanken spielt, dereinst vielleicht Stadtpräsidentin Corine Mauch zu beerben?

Ganz anders agierte da auf kantonaler Ebene Ernst Stocker (SVP). Er gab nach den Zürcher Regierungsratswahlen vor drei Jahren trotz guter Führung die Volkswirtschaft ab und wechselte in die Finanzen. Als erfahrener Regierungsrat fühlte sich Stocker dafür verantwortlich, dieses bürgerliche Schlüsselressort zu übernehmen und den Zürcher Haushalt in die schwarzen Zahlen zu bringen. Der Landwirt war dazu genauso wenig prädestiniert, wie Softwareentwickler Golta oder Geograf Odermatt es für das Gesundheitsdepartement sind.

Taktik kam jedoch vor Vernunft. Und so zeigte sich der rot-grüne Stadtrat auch in Bezug auf die Wahlverlierer von Top Five kompromisslos. Weder der Verkehr noch die Gesundheit oder die Finanzen mochte man den Freisinnigen geben. Auch wenn sich Leutenegger am Ende doch mit dem Schul- und Sportdepartement arrangieren dürfte und der frisch gewählte Michael Baumer die Industriellen Betriebe gerne führt: Sozialdemokraten und Grüne haben den bürgerlichen Einfluss in den brisanten städtischen Dossiers arg zurückgebunden. Nun wird es der Exekutive noch leichter fallen, ihre Geschäfte im linken Gemeinderat durchzubringen.

Inszenierung von Macht und Ohnmacht

Das Klima im Stadtrat hingegen hat gelitten. Die Bilanz nach der Ämtervergabe sind zwei zwangsversetzte, beleidigte Bisherige, ein angekratztes gegenseitiges Vertrauen und eine dominierende Partei, die Minderheiten lieber herumschiebt, statt selbst anzupacken. Leutenegger verschaffte am Mittwoch vor den Medien seinem Ärger Luft. Stadtpräsidentin Corine Mauch fixierte ihn während seiner Ansprache scharf.

Doch nachhaltiges Verstimmtsein bringt nichts. Bittere Worte gehören zur Politik genauso wie die Inszenierung von Macht und Ohnmacht. Mauch muss deshalb als Prima inter Pares darum bemüht sein, die Enttäuschten wieder ins Boot zu holen, und sie daran erinnern, dass öffentliches Frustablassen dem Stadtratsgremium als Ganzes schadet. In einem guten Gremium wird hinter verschlossenen Türen diskutiert und gestritten. Heikle Fragen werden gestellt und, ja, auch mal eine Minderheit in die Schranken gewiesen. Das müssen Unterlegene aushalten, genauso wie ein Kollektiv auch ein paar Charakterköpfe verträgt. Im Scheinwerferlicht sollte es einem vertrauensvollen Stadtrat aber gelingen, mit einer Stimme zu sprechen. Dazu müssen Kollegialität und Konkordanz auch nicht überhöht werden.

