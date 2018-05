Steht Zürichs privates Kongresszentrum bereits vor dem Aus?

Es sieht düster aus für die Initiative «Neue Arbeitsplätze anstatt Carparkplätze». Kurz vor Weihnachten wurde den Initiativtext im Amtsblatt publiziert und die Unterschriftensammlung lanciert. Mittels Volksinitiative will die Interessengemeinschaft Kongress-Stadt Zürich ein privates Kongresszentrum auf dem Carparkplatz neben dem Zürcher Hauptbahnhof realisieren. Heute bleibt Nicole Barandun, Präsidentin des Stadtzürcher Gewerbeverbands, allerdings nichts anderes übrig, als der NZZ zu sagen: «Es harzt.» Es seien erst 1500 der benötigten 3000 Unterschriften zusammen, sagt Barandun, die selbst Unterschriftensammlungen mitorganisiert. Einen Monat bleibt noch Zeit.

Die CVP-Politikerin macht drei Gründe für das schleppende Vorangehen verantwortlich: das Timing, die Wahlen und das Anliegen an sich. Zuerst hätten die Weihnachtsfeiertage und die Ferien das Anliegen verzögert. Danach hätten die Wahlen vom vergangenen März die politischen Ressourcen von FDP, SVP und CVP absorbiert, die alle die Initiative mitlanciert hätten. «So haben wir mindestens zwei Monate verloren», wird Barandun in der NZZ zitiert. Hinzu komme, dass das Thema kein «Fun-Vorstoss» sei, wie eine neue Badi an der Limmat. Hier gehe um die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.

ETH nicht mehr dabei

Neben dem Gewerbeverband engagieren sich die Handelskammer, Zürich Tourismus, der Hauseigentümerverband oder der Hotelier-Verein der Interessengemeinschaft. Einen namhaften Unterstützer haben sie jedoch verloren. Anfänglich unterstützte auch die ETH die Idee und trug diese mit. Mittlerweile habe sich die Hochschule aber zurückgezogen.

Die IG möchte, dass das Areal des heutigen Carparkplatzes in eine Zentrumszone mit Gestaltungsplanpflicht umgezont werden. Es soll eine Überbauung für ein Kongresszentrum mit Hotelnutzung entstehen. Hochhäuser bis zu 60 Meter wären möglich. Zudem soll ein 20'000 Quadratmeter grosser Platz oder Park mit Anbindung zum Platzspitz ennet der Sihl entstehen.

Die Volksinitiative ist eine Reaktion auf einen Vorstoss im Gemeinderat. Das Stadtparlament hat im vergangenen Jahr eine Motion überwiesen, die quasi ein Kongresszentrum auf dem Carparkplatz verunmöglichen würde.

(sip)