Steiners Forderung ist in Zürich nicht umsetzbar? – «Leider nein»

Die Stadt Zürich bietet Betreuung nur in Notfällen und für Eltern in systemrelevanten Jobs an. Bildungsdirektorin Silvia Steiner fordert aber Betreuungsplätze für alle Kinder.

Ich muss korrigieren. Wir bieten Betreuungsplätze vor allem für Eltern in systemrelevanten Jobs etwa in Spitälern – aber nicht ausschliesslich. Für familiäre Notfälle aber sorgen wir natürlich ebenfalls. Es gilt der Appell an die Eltern, die Kinder zu Hause und im familiären Umfeld zu behalten. Wir müssen die Betreuung einschränken. Wir betreuen in unseren Tagesschulen teilweise bis zu 85 Prozent aller Kinder. Wenn alle weiter kommen können, bringt die Schulschliessung als Massnahme gegen die Verbreitung des Virus nichts.

Die Forderung von Silvia Steiner ist in Zürich also gar nicht umsetzbar?

In der Stadt Zürich leider Nein.

Was sollen denn Eltern tun, welche niemanden haben für die Betreuung?

In erster Linie geht es nun um die pandemische Frage. Darum appelliere ich an die Eltern, bitte behaltet eure Kinder jetzt zu Hause. Ich habe in meinem Umfeld festgestellt, dass unglaublich viel passiert ist. Es gibt da auch in Zürich eine sehr grosse Bereitschaft zur Mithilfe. Und wie gesagt für Notfälle stehen wir bereit.

Welche Lösungen finden Eltern denn?

Sie schliessen sich zusammen, die einen übernehmen für einige Nachbarskinder Kinder den Mittagstisch, andere helfen in schulischen Fragen. Es ist den Leuten bewusst, dass wir in einer aussergewöhnlichen Lage sind und nicht wie gewohnt weiter machen können. Wenn wir verhindern können, dass Kinder in grossen Gruppen zusammen sind, werden wir die Pandemie schneller in den Griff bekommen.

Haben Sie Frau Steiner gesagt, dass ihr in Zürich nicht für alle eine Betreuung anbietet?

Selbstverständlich sind wir im regen Austausch miteinander, und Frau Steiner versteht die besondere Situation in Zürich und Winterthur.

Was sagt sie dazu?

Sie hat Verständnis dafür, dass Zürich eine ganztägige Betreuung von 15’000 Kindern nicht aufrechterhalten kann, wenn die Verminderung der Virusverbreitung über die Schulen oberstes Ziel ist. Deshalb haben wir ein Notfallkonzept erarbeitet für Eltern in schwierigen Betreuungslagen.

Dürfen Kinder aufs Schulareal?

Das müssen wir nach dem heutigen Bundesratsentscheid vertieft prüfen. Eine Möglichkeit wäre, nur noch Gruppen von maximal fünf bis sechs Kindern zuzulassen oder die Nutzung des Schulareals bei Nichtbefolgung zu untersagen. Österreich macht es uns vor.

Wie ist sichergestellt, dass die Kinder nicht in grossen Gruppen auf dem Schulareal zusammenkommen?

Alle Lehr- und Betreuungspersonen sowie die Hausdienstverantwortlichen sind im Einsatz.

Braucht ihr keine Polizei?

Nein. Unser Personal ist im Einsatz. Wenns nicht geht, müssen wir die Aussen-Schulanlagen schliessen.

Welches ist derzeit Ihre grösste Sorge?

Das Problembewusstsein bei der jüngeren wenig gefährdeten Generation ist noch zu wenig vorhanden. Am Wochenende habe ich grosse Gruppen von jungen Leuten auf den Strassen gesehen. Ich mag ihnen das Feiern zwar gönnen, aber für die Pandemievorsorge ist dies natürlich absolut kontraproduktiv. Da sind auch die Eltern gefordert.

Wie haben Sie Ihre eigenen Kinder informiert?

Ich habe Ihnen gesagt, dass sie sich nicht in grossen Gruppen aufhalten sollen. Jetzt geht es wirklich ums Eingemachte. Wenn wir uns nicht an die Massnahmen halten, werden wir monatelang mit den akuten Folgen dieser Krankheit zu kämpfen haben. Andernfalls schaffen wir es vielleicht in zwei Monaten.

Wie sieht die Lage in den Zürcher Schulen heute Montagmorgen aus?

Es ist alles in gelenkten Bahnen gestartet. Ich habe am Wochenende auf allen möglichen Kanälen mit Eltern, Schulleitungen, Behörden und Lehrpersonen kommuniziert. Heute hält sich die Aufregung bisher im Rahmen. Nur wenige Kinder sind heute zur Schule gekommen.

Welche Fragen tauchten auf?

Vor allem wegen des Sports. Wir müssen die Sportanlagen und Turnhallen leider schliessen. Es gelten jetzt ja noch viel härtere Massnahmen.