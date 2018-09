Schlägereien in der Stadt fordern zwei Verletzte

Bei zwei tätlichen Streitereien in der Zürcher Innenstadt wurden am Sonntagmorgen zwei Männer am Kopf verletzt und ins Spital gebracht. Im Fall der ersten Auseinandersetzung verhaftete die Stadtpolizei zwei Beteiligte. Der Täter im zweiten Fall ist unbekannt und flüchtig.

Der erste Vorfall ereignete sich laut einer Mitteilung Polizei kurz vor 04.45 Uhr an der Langstrasse Höhe 117, zwischen dem Piazza Cella und der Verzweigung Militär-/Langstrasse. Mehrere Personen waren in eine tätliche Auseinandersetzung verwickelt. Ein Beteiligter erlitt dabei Kopfverletzungen und musste hospitalisiert werden.

Rund 20 Minuten später gerieten an der Löwenstrasse 1, unmittelbar bei der Sihlporte, zwei Männer aneinander. Das Opfer, ein 32-jähriger Mann, blieb nach dem Vorfall verletzt und bewusstlos am Boden liegen. Die Sanität brachte den Mann mit schweren Kopfverletzungen ins Spital. Der Täter verliess den Ort unerkannt.

Die genauen Umstände und der genaue Ablauf der beiden Schlägerein sind noch unklar und werden von der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Personen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, zu melden. (fal/sda)