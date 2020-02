Studieren mit dem Coronavirus im Nacken

Am Montag beginnt an den Zürcher Hochschulen das neue Semester. Ein paar wenige Studierende werden den Start allerdings verpassen. Nämlich jene, die ihre Ferien in China verbrachten: Sie werden in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt – sowohl an der ETH Zürich wie auch an der Universität Zürich (UZH). «Bitte beim Niessen Mund und Nase mit der Armbiege abdecken», schrieb die ETH in einer Warnmail.

«Wir wissen, dass wir zu den Hotspots gehören», sagt Anna Maltsev. Die ETH-Sprecherin verweist damit auf das globale Umfeld, in dem sich die Hochschule bewegt. Die rund 21’000 Studierenden stammen aus 123 Ländern. Ein jährlich wachsender Teil kommt aus China – zurzeit 580 Studierende und 376 Mitarbeitende. Zudem existieren einige Forschungs- und Hochschulpartnerschaften mit dem aufstrebenden Land.

Die ETH hat für solche Fälle einen Arbeitsmediziner, der die Sicherheit gewährleisten soll. «Die Empfehlungen gehen relativ weit», sagt Maltsev. «Doch das ist angesichts des internationalen Umfelds, in dem wir uns an der ETH bewegen, angebracht.»

14 Tage Quarantäne

Am 12. Februar erhielten Angehörige der ETH das vorläufig letzte von mehreren Warnmails: «ETH, Studierenden und Gästen ist es während 14 Tagen ab Abreise aus China nicht gestattet, Veranstaltungen der ETH zu besuchen oder ETH-Räumlichkeiten zu betreten.» Die Hochschule empfiehlt Folgendes: regelmässiges Händewaschen, das Vermeiden von engem Kontakt mit kranken Menschen oder eine gute Atemweghygiene.

Die verordnete Quarantäne, die auch für die UZH gilt, hat nun zur Folge, dass einige Studierende den Semesterstart verpassen. Wie viele das sind, werde nicht statistisch erhoben, sagt ETH-Sprecherin Anna Maltsev. Die ETH geht von ein paar wenigen Betroffenen aus. Genauere Angaben liefert die UZH: Rund 50 Personen hätten zuletzt Zeit in China verbracht. Eine «kleine Anzahl» befinde sich auch jetzt noch in China.

Wie wird gewährleistet, dass diese Studierenden nicht den Anschluss verpassen? Die Hochschulen verweisen auf die elektronischen Übertragungsmöglichkeiten und Unterlagen, die auch digital zur Verfügung stünden. Etwa die Rechtswissenschaftliche Fakultät, die mehrere Vorlesungen schon zu Beginn des Semesters als Podcast aufschalte. «So verpassen die Studierenden keine Lehrveranstaltung», sagt UZH-Sprecher Kurt Bodenmüller. In anderen Modulen müsse nach «individuellen Lösungen» gesucht werden – ein Mehraufwand für die Hochschulen.

Verschobene Prüfungen

Komplizierter wird die Situation bei den Prüfungen. Diese finden bei der ETH traditionell am Ende der Semesterferien statt. Studierende, die zuletzt in China weilten, erhielten entsprechende Anweisungen per Mail. Mündliche Tests, die innert acht Tagen nach der Rückkehr aus China stattfänden, würden auf einen späteren Termin verschoben, steht im Schreiben. Verlieren diese Studierenden deshalb ein Semester? Nein, meint Maltsev. Die ETH bemühe sich, den neuen Termin innerhalb der Prüfungssession zu verschieben.

Die schriftliche Prüfung hingegen dürfen auch die China-Rückkehrer plangemäss bestreiten – «sofern sie sich gesund fühlen». Von einer Ansteckungsgefahr sei bei schriftlichen Prüfungen nicht auszugehen, weil in den Prüfungsräumen die Abstände zwischen den Kandidaten genügend gross seien. «Zudem können schriftliche Prüfungen erst im nächsten Semester wiederholt werden», sagt Maltsev.

Verwirrung um Quarantäne

Das Coronavirus und die getroffenen Sicherheitsmassnahmen betreffen auch Angehörige des Mittelbaus. Ein ETH-Doktorand im Bereich Maschinenbau, der anonym bleiben will, verbrachte seine Ferien in China, um mit Verwandten das chinesische Neujahr zu feiern. Weil sein Rückflug mit der Swiss gestrichen wurde, reiste er von Peking über Amsterdam in die Schweiz. Zu diesem Zeitpunkt sei ihm schon klar gewesen: «Das Ausmass des Coronavirus ist grösser, als wir zunächst dachten», sagt der Doktorand.

Flugabsage per SMS. (zVg)

Bei seiner Ankunft wurde er von der ETH per Mail instruiert: sieben Tage Quarantäne und Homeoffice. Nach einer Woche ging der Doktorand zurück an seinen Arbeitsplatz. Drei Tage später versandte die ETH erneut eine Mail: Die Quarantäne würde neu 14 Tage betragen. Er sei sich dann unsicher gewesen, sagt der Doktorand: «Muss ich jetzt zurück in die Quarantäne, obwohl ich bereits wieder zurück an der Arbeit war?»

Im Gespräch mit seinem Vorgesetzten habe er sich darauf geeinigt, die Sicherheitsvorkehrung zu missachten. «Ich verspürte keine Krankheitssymptome», sagt der Doktorand. «Und wenn ich tatsächlich infiziert wäre, so hätte ich meine Kolleginnen und Kollegen vermutlich bereits angesteckt.»