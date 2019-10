Super-App der VBZ kostet plötzlich doppelt so viel

Wer in und um die Stadt Zürich unterwegs ist, hat die Qual der Wahl: Trams, Busse, Züge, aber auch Leihvelos und -trottis sowie Taxis und Autos von Carsharing-Unternehmen stehen zur Verfügung. All diese Angebote wollen die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) in einer einzigen App vereinen.

Jetzt hat die deutsche HaCon Ingenieurgesellschaft den Zuschlag für die Entwicklung dieser Anwendung erhalten, wie die VBZ in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit der Dienstabteilung Verkehr und dem Tiefbauamt der Stadt Zürich schreiben. Das Software-Unternehmen ist für Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung der Plattform während des dreijährigen Pilotbetriebs verantwortlich. Die App soll ab Sommer 2020 im Einsatz sein und kostet die Stadt insgesamt 1,582 Millionen Franken.

Die Wiener App wäre günstiger gewesen

Das ist mehr als doppelt so teuer wie die Lösung für rund 700'000 Franken von einer Wiener Firma, welche die VBZ ursprünglich einkaufen und schon im vergangenen Sommer lancieren wollten. Gegen den Zuschlag war eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich eingegangen. Daraufhin zogen die VBZ den Zuschlag zurück und schrieben die App neu aus.

Der Grund für den höheren Preis liege in der überarbeiteten Ausschreibung, sagt VBZ-Sprecher Tobias Wälti auf Anfrage. Die neue «Mobilitätsplattform» sei deutlich umfangreicher. So sei im Vergabepreis ebenfalls das sogenannte Routing enthalten, also das Aufzeigen von möglichen Reisewegen von A nach B. Diese Funktion wäre bei der Wiener Lösung als separate Leistung behandelt worden. Ausserdem werde mehr Wert darauf gelegt, dass die App als langfristige Lösung funktioniere.

CO 2 -Rechner für jede Fortbewegungsart

Die geplante Plattform soll bei der Lancierung nebst Fuss-, Velo- und ÖV-Verbindungen je mindestens ein Taxi-, ein Carsharing- und einen Bikesharing-Anbieter beinhalten, heisst es in der Mitteilung. Zum Teil bestünden bereits entsprechende Absichtserklärungen. Die Mobilitätsanbieter zahlten dafür «im Sinne einer öffentlichen, digitalen Infrastruktur» keine Gebühr, schreiben die VBZ.