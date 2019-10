Tausende Kurden ziehen durch Zürich

Die türkische Invasion in Nordsysrien treibt die Menschen auf die Strasse. Mit Fahnen und lauten Rufen demonstrieren Einschätzungen zufolge mehrere Tausend Personen in Zürich. Sie fordern das sofortige Ende des Kriegs.

Unter den Demonstranten befinden sich Kurden, Familien mit Kindern sowie Anhänger verschiedener Gruppierungen. In der Nähe des Stauffacherquai wurden mehrere Böller gezündet. Die Demonstration verläuft bisher jedoch friedlich.

Bereits am Donnerstagnachmittag demonstrierten weit über hundert Kurden und Sympathisanten in der Zürcher Innenstadt, entlang dem Limmatquai. Auslöser für die jüngsten Proteste ist der Einmarsch der Türken in Nordsyrien.

Invasion der Türkei

Die USA ermöglichten diese Woche der Türkei den Einmarsch ins syrische Grenzgebiet. Dort stationierte US-Truppen sollten sie gewähren lassen, verordnete Präsident Donald Trump. Die Kurden fühlten sich von diesem Entscheid verraten. Jahrelang waren die Kurden-Milizen einer der wichtigsten Kräfte im Kampf gegen den IS und sie wurden dabei von den USA im Kampf unterstützt. Diese Unterstützung wurde ihnen nun entzogen.

Seit Mittwoch läuft nun die türkische Militäroperation. Nach ersten Bombardements, rückten inzwischen auch Bodentruppen ein. Seit Monaten drohte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit einer solchen Invasion. Bereits 2018 liess die Türkei Afrin angreifen, ebenfalls eine kurdische Region in Syrien, die von der YPG kontrolliert wurde. Die YPG gilt für Erdogan als syrischer Ableger der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die PKK kämpft seit Jahrzehnten gegen den türkischen Staat.

Sie demonstrierten jeden zweiten Tag

Als damals die Offensive gegen Afrin lief, demonstrierten im ersten Quartal 2018 fast jeden zweiten Tag Kurden in Zürich, um ihre Solidarität kund zu tun. Manchmal waren es kleinere Proteste, manchmal strömten aber auch aus der ganzen Schweiz Tausende nach Zürich. Die Demonstrationen blieben, bis auf vereinzelte Zwischenfälle, friedlich. (mcb/aru)