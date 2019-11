Tötungsdelikt in Zürcher Hotel: Brasilianer muss in U-Haft

Nach dem Tötungsdelikt in einem Hotelzimmer im Zürcher Quartier Albisrieden hat das Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den mutmasslichen Täter angeordnet.

Wie ein Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, hat das Zwangsmassnahmengericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft zugestimmt und Untersuchungshaft für den mutmasslichen Täter angeordnet.

Verhaftung am Samstag

Am Samstagabend verhaftete die Polizei in einem Hotelzimmer in Albisrieden einen 39-jährigen Brasilianer. Er steht unter Verdacht, einen 48-jährigen Portugiesen getötet zu haben.

Hintergründe, Motiv und genauer Ablauf der Tat sind Gegenstand der laufenden Untersuchung von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft. Es gilt die Unschuldsvermutung. (hwe/sda)