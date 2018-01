Träumen von der Zürinordwand

Es ist das zweithöchste Gebäude der Stadt: das 118 Meter hohe Swissmill-Silo am Sihlquai im Kreis 5. Und der Betonklotz regt die Fantasie an. Im letzten Herbst sorgte eine Gruppe von Architekten mit der Idee für Aufsehen, den Swissmill Tower als urbane Kletterroute zu nutzen.

Beispiele in Wien, Berlin und Reno im US-Bundesstaat Nevada zeigten, dass eine wachsende Zahl von Kletternden ihren Sport gerne auch in der Stadt ausüben würden, sagt der Architekt Pascal Hendrickx von der IG Zürinordwand, die hinter dem kühnen Projekt steht. In der Schweiz gelten die Kletterrouten am Pont de Perolles in Freiburg und an der imposanten Staumauer des Lago di Luzzone im Tessin als Vorbilder. Sie belegen laut Hendrickx, dass sich Kletterrouten an bestehenden Gebäuden und Infrastrukturen auch in der Schweiz realisieren lassen.

Urbanisierung des Klettersports

Expertinnen und Experten diskutieren nun im Architekturforum die Chancen und Risiken eines solchen Projekts: Soll Outdoorklettern als sicherer Breitensport auch mitten in Zürich möglich sein? Welche Bedeutung hätte das für den Tourismus und für den Standort Zürich? Sind solche Nutzungserweiterungen von Bauten architektonisch und städtebaulich vertretbar? Welche Auswirkungen hätte dies für die Nachbarschaft?

Mit von der Partie sind Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung Zürich, Stefan Kurath, Architekt und Urbanist, Simon Riediker, Betreiber der Kletterhalle 6a plus in Winterthur, sowie Benjamin Leimgruber vom Quartierverein Wipkingen.

Auch an anderen Bauten?

Doch ist das Kletterwandprojekt am Zürcher Kornhaus mehr als eine Utopie? Immerhin hatte die Coop-Genossenschaft, die Besitzerin der Swissmill, in ihrer Stellungnahme im Herbst klargemacht, dass zurzeit keine Drittnutzung des Swissmill Tower vorgesehen sei. Doch Hendrickx bleibt optimistisch: «Wir fokussieren mit der Diskussion an der kommenden Veranstaltung denn auch nicht auf ein spezifisches Gebäude, sondern generell auf die Realisierbarkeit einer Outdoor-Kletterwand mitten in der Stadt.»

Sollte es mit dem Swissmill Tower nicht klappen, wollen es die Kletterfreunde woanders versuchen. Es gebe Ideen für einen Plan B, für eine Kletterroute an einem anderen Gebäude, sagt Hendrickx. An welchem, will er nicht verraten. Fest steht für ihn: «Klettern mitten in der Stadt ist ein aktuelles Thema und entspricht einem wachsenden Bedürfnis.» Das zeigten auch die 3200 Personen, welche innert nur drei Wochen einen offenen Brief der IG Zürinordwand an Swissmill unterzeichnet haben. Auch mehrere Firmen aus dem Klettersport hätten dem Vorhaben ihre Unterstützung zugesagt.

1. Februar, 19 Uhr, Architekturforum Zürich, Brauerstrasse 16, 8004 Zürich. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)