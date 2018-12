Der Leichtverletzte nach Tramkollision in der Bahnhofsstrasse

Am Freitagabend sind an der Zürcher Bahnhofstrasse zwei Trams zusammengestossen. Ein Tram der Linie 13 ist bei der Haltestelle Bahnhofstrasse/Hauptbahnhof in eines der Linie 11 geprallt. Die Polizei und Sanität sind vor Ort. Was den Zusammenstoss verursacht hat, ist noch unklar. Laut Polizei wurden drei Personen nach Stürzen im 13er leicht verletzt.

Wie der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) via Twitter mitteilt, sind etliche Strecken in Richtung Paradeplatz unterbrochen. Ersatzbusse könnten nicht zum Einsatz kommen, schreibt der ZVV.

Diverse Tramlinien: Streckenunterbruch zwischen Zürich, Hauptbahnhof und Paradeplatz https://t.co/RqX2VDCXrK — ZVV-Contact (@zvv_contact) 14. Dezember 2018

Folgt mehr in Kürze.

Tram collision close to where I work in #Zürich pic.twitter.com/x782BUiKv3 — Denis L (@IronGun007) December 14, 2018

(hoh/nag)