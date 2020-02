Tramtunnel in Zürich war wegen Fahrzeugstörung gesperrt

Die Strecke zwischen Milchbuck und Stettbach war heute Morgen für den Trambetrieb der Linien 7 und 9 in beiden Richtungen gesperrt. Im Tramtunnel Schwamendingen ist an einem Tram der Linie 9 an der Haltestelle Tierspital ein Bolzen gebrochen, heisst es auf Anfrage bei den VBZ. Darauf habe sich der Stromabnehmer auf dem Dach abgesenkt. Deshalb musste der Strom im Tunnel unterbrochen werden.

Mittlerweile können die Trams den Tunnel wieder befahren. Weil der defekte Tramzug der Linie 9 an der Haltestelle Hirzenbach repariert wird, kommt es auf dieser Linie noch zu Einschränkungen:

Die Strecke zwischen Milchbuck und Hirzenbach ist für den Trambetrieb der Linie 9 in beiden Richtungen gesperrt.

Die Linie 9 verkehrt ab Schwamendingerplatz nach Bahnhof Stettbach.

Zwischen Milchbuck und Hirzenbach sind Busse im Einsatz, es ist jedoch mit Wartezeiten zu rechnen.

Den Fahrgästen nach Luchswiesenstrasse, Altried und Hirzenbach empfehlen wir, die Buslinie 94 über Oerlikon zu benützen.

(hwe)