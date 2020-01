Triemli: Stadt muss 176 Millionen abschreiben

Die Finanzsituation beim Zürcher Triemlispital ist seit Jahren prekär. Wie der Zürcher Stadtrat am Mittwoch schreibt, zeigen auch die Prognosen auf, dass das Stadtspital die Anlagenutzungskosten seiner Liegenschaften nicht wird tragen können.

Aufgrund der stark veränderten politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen könne das Spital seine Gebäude nicht wie ursprünglich geplant nutzen, deshalb sei eine Neubewertung aller Immobilien veranlasst worden.

Ergebnis einmalig verschlechtert

Die Ergebnisse zeigen, dass der aktuell bilanzierte Wert des Bettenhauses gegenüber dem tatsächlichen Verkehrswert um 175,686 Millionen Franken zu hoch ist. Der Stadtrat hat daher entschieden, für das Bettenhaus sowie die Energie-Medienzentrale eine Wertberichtigung über diesen Betrag vorzunehmen, die als ausserplanmässige Abschreibung rückwirkend per 1. Januar 2019 erfolgen soll.

Das Ergebnis des Triemlispitals werde sich in der Folge für das Jahr 2019 einmalig verschlechtern, in den kommenden Jahren führe die Wertberichtigung jedoch zu einer Entlastung, schreibt der Stadtrat. Konkret sinken die jährlichen Abschreibungen auf das Bettenhaus mit Energie-Medienzentrale gemäss Mitteilung um etwa 7,6 Millionen Franken. Das Ergebnis der Rechnung 2019 wird der Stadtrat am 7. April 2020 kommunizieren.

Reaktionen fallen positiv aus

Die Grünen Stadt Zürich begrüssen den Entscheid des Stadtrats. Mit der Abschreibung nehme er einen notwendigen Schnitt vor und trage dem Umstand Rechnung, dass sich das Gesundheitswesen seit dem Bau des Bettenhauses verändert habe, schreibt die Partei in einem Communiqué. «Unter heutigen Umständen wäre es wohl nicht in dieser Grösse gebaut worden.»

Auch von der AL erhält der Stadtrat Lob. Mit seinem Beschluss trage er zur langfristigen Stabilisierung des Stadtspitals bei. «Die Befreiung von einer strukturellen Belastung bietet dem Stadtspital beste Chancen, um in Zukunft auf die kantonale Spitalliste aufgenommen zu werden.»

Von der SVP sind kritische Worte zu hören. Sie wirft der Stadt Zürich vor, bei einem Bauprojekt einmal mehr «zu hoch gepokert» zu haben, und verlangt, den wirklichen Bedarf und die Wirtschaftlichkeit von Grossinvestitionen künftig genau abzuklären. (tif)