Überraschender Abgang an der ETH-Spitze

Lino Guzzella hat sich entschieden auf eine zweite Amtszeit zu verzichten. Er werde ab 2019 seine Professur im Departement Maschinenbau und Verfahrenstechnik der ETH wieder aufnehmen. Zuvor werde er sich in ein halbjähriges Sabbatical begeben: «Nach sieben Jahren als Rektor und Präsident der ETH Zürich möchte ich für den Rest meiner beruflichen Karriere nochmals als Professor aktiv tätig sein. Darauf freue ich mich und danke für das Vertrauen, das mir der ETH-Rat entgegengebracht hat», wird der 60-jährige Guzzella in einer ETH-Medienmitteilung zitiert.

In seiner Amtszeit konnte die ETH Zürich ihre internationale Anerkennung als führende Hochschule mit Spitzenforschung, Top-Lehrangebot und innovativem Technologietransfer weiter stärken, heisst es weiter. Wer seine Nachfolge übernimmt, ist noch offen: Die Wahl des neuen Präsidenten erfolgt durch den Bundesrat - auf Antrag des ETH-Rats.

Stolperte Guzzella über Mobbing-Affäre?

Trotz des Erfolgs war intern der Druck auf den ETH-Präsidenten in den letzten Monaten stark gestiegen. Auslöser war ein Mobbing-Fall am ehemaligen Institut für Astronomie, der letztes Jahr publik wurde. Der angeschuldigten Professorin wird vorgeworfen, ihre Doktorierenden systematisch schikaniert zu haben. Die Affäre hatte die Schliessung des Instituts für Astronomie zur Folge, die Professorin wurde in ein Sabbatical geschickt und zwei Verfahren wurden eingeleitet. Ob die Professorin ihre Lehrtätigkeit an der Hochschule wieder aufnehmen kann, steht zurzeit noch offen.

«Das Image der ETH Zürich hat durch die Schliessung des Instituts stark gelitten», sagt ein ETH-Professor dem Tagesanzeiger.ch/Newsnet, der namentlich nicht genannt werden will. Guzzella habe den Mobbing-Vorfall unter den Deckel wischen wollen. Das sei ihm zum Verhängnis geworden. Die Luft sei für ihn noch dünner geworden, als letzte Woche bekannt wurde, dass die ETH noch weitere Untersuchungen gegen Professorinnen und Professoren wegen «grobem Fehlverhalten» am laufen hat.

Die ETH-Medienstelle bestreitet indes, dass der Rücktritt mit der Mobbing-Affäre im Zusammenhang steht.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)