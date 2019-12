Überraschender Schachzug bei Zürcher Milliarden-Bau

Die Rosengarten-Abstimmung

Am 9. Februar 2020 stimmt der ganze Kanton darüber ab, ob die Rosengartenstrasse in Zürich-Wipkingen durch einen Tunnel ersetzt wird. Die Strasse würde nicht verschwinden, aber auch nicht mehr als Hauptachse dienen. Sie soll zur mehrspurigen Quartier­strasse mit zwei Tramlinien werden. Der Autoverkehr soll hauptsächlich durch den Tunnel gelenkt und oberirdisch deutlich verringert werden. Das Bauwerk kostet 1,1 Milliarden Franken und ist heftig umstritten. SP, Grüne, AL, GLP, CVP und BDP wehren sich ­dagegen. FDP, SVP, EDU und die kantonale EVP sowie die Regierungen von Stadt und Kanton Zürich sind dafür. Durch den Tunnel könnte man frühestens in zehn Jahren fahren, mit dem Tram ab 2032. (meg)