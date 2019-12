Uiii, der Tag hat hier bei manchem ein wüstes Werk verrichtet

So riecht Freiheit, so muss sie schmecken. Es ist ein Uhr mittags, zweiter Weihnachtstag, und in der Luft liegt ein Hauch von Bier. Es ist Boxing Day. Dieser hat nichts mit Faustkämpfen zu tun, sondern mit Geschenken, die in Schachteln (sprich: Boxen) dargereicht wurden – lange Zeit war das ein Dankeschön britischer Arbeitgeber an ihre Bediensteten. Heute ist der Tag im Königreich mit Ball und Bier verbunden: Am 26. Dezember geht ganz Britannien in die Pubs, wobei die Flucht vom Familienschlauch, das Trinken und das Erzählen von Festtags-Kalamitäten oft wichtiger sind als die Resultate der Matches.

Seit einigen Jahren wird der Boxing-Day-Brauch auch in Zürich zelebriert. Wir sind ihm nachgegangen, von Sportbar zu Pub und wieder zurück.

Shamrock Pub, 13.03 Uhr

Das Bier kommt am Nebentisch in grossen Kelchen, die Gäste sind so alt, dass die eine Frau der anderen beim Anstossen helfen muss. Die Prosts passen sich im Lauf des Lebens den Umständen an. Der Waiter begrüsst die Gäste mit Händedruck und einem Merry Christmas. Man kennt sich. Der Gastgeber sagt den Gästen, dass die Fish ’n’ Chips noch etwas brauchen – man habe gerade das Öl in der Friteuse gewechselt. Gemütlich ist es, und es passt zu Wollishofen – definitiv nicht Zürichs Festhütte. Früher gern als «Altersheim von Zürich» verschmäht, hat sich Wollishofen zwar modernisiert, doch es ist immer noch beschaulich, der Bär tanzt anderswo. Auch deshalb beginnt unsere Boxing-Day-Reportage hier draussen, am Ort, wo Zürich langsam ausfranst. Das Café Wollishofen vis-à-vis hat schon tausend Besitzerwechsel hinter sich, Blumen Suter heisst heute Blumenhalle, das Café Regina nun Medina. Die Zeit vergeht, im Shamrock Pub steht sie still (wir trinken heute auch auf die Floskeln). Wir zählen 13 Gäste und einen Hund, und natürlich, im TV läuft Fussball.

Lokal: Spärlich gefüllt. Besucher: Nüchtern. Aktueller Spielstand beim Verlassen des Lokals (ASbVdL): Tottenham-Brighton 0:0.

Le Calvados, 14.41 Uhr

Kurz nachdem wir das Lokal am Idaplatz betreten haben, sagt jemand: «Boxing Day klingt einfach schöner als Stephanstag.» Einerseits ist das natürlich wahr, andererseits aber vor allem wichtig. Denn ohne Boxing Day würde es dieses mit Rollschinkli, Cracker, Pastete, Schokoladenkuchen, Salami, Käse und vor allem reichlich Panettone gefüllte Buffet im Le Calvados nicht geben – notabene alles Speisen, die bei den Festtagsschlemmereien der Calvados-Gäste übrig geblieben sind und hier nun in altrömischer «Brot und Spiele»-Manier schwesterlich und brüderlich geteilt werden.

Dieser Brauch sei vor sieben Jahren eingeführt worden, erzählt der vormalige Patron Linus Geiges. «Die ersten zwei Weihnachtstage gehören der Blutsverwandtschaft, der dritte aber gehört der anderen Familie, jener der Kumpels und Freunde.» Während Geiges dies erzählt, lehnt er an der Wand und schlürft eine gelbliche Flüssigkeit aus einem Ballonglas. Das Getränk heisse Buck’s Fizz («Wie diese schlimme englische Popband?» – «Yep, genau wie die») und bestehe aus zwei Teilen Champagner und einem Teil Orangensaft, auch das sei fixer Bestandteil des Boxing Day. Oben auf dem Bildschirm müht sich Tottenham gegen Brighton ab, was ausser einem Häufchen Spurs-Fans niemanden wirklich interessiert.

Lokal: Gut gefüllt. Besucher: Angeheitert. SbVdL: Tottenham-Brighton 2:1.

Kennedy’s Pub, 16.02 Uhr

Inzwischen sind sechs Spiele angepfiffen, und im irischen Kennedy’s Pub bei der Europaallee laufen sie kreuz und quer auf sieben Fernsehgeräten, entsprechend hoch ist der Geräuschpegel. Der richtige Moment, um an einen Bartisch zu stehen, ein paar Minuten die Augen zu schliessen und einfach mal zuzuhören, was links und rechts so geredet wird. «Hey, de, wos Goal gschosse hät, isch ersch 18?» – «Ehrlich?» – «Nei, das chasch nöd mache, bitte nöd, würkli. Die gönd doch kaputt!» – «Ich han 10 Kilo Handgepäck.» – «Aber Bilder muesch richtig verpacke und ufgäh. Bitte mach das nöd.» – «You know, the three nice pictures he bought in New York, he wants to wrap them with normal paper and take them on the plane!» – «Oh no, no, no! I’don’t like that, don’t do that!» – «Jetzt händ die doch voll ä Chischte gmacht!» – «Mir söttet unbedingt au wieder mal nach Thailand i d Ferie!»

Lokal: Sehr voll. Besucher: langsam voll. ASbVdL: Bournemouth-Arsenal 0:0, Aston Villa-Norwich-City 0:0, Chelsea-Southampton 0:1, Crystal Palace-West Ham United 0:0, Everton-Burnley 0:0, Sheffield United-Watford 0:1.

Auch im Nelson Pub verbindet Fussball: Vor allem, wenn die richtige Mannschaft gewinnt. Foto: Dominique Meienberg

Nelson Pub, 16.25 Uhr

Es ist authentisch hier. Alles ein bisschen too much. Girlanden, Weihnachtskugeln – britische Lametta halt. Viele Gäste kommen von einem Ort her, wo es üblich ist, Gemüse so lange zu kochen, bis es auseinanderfällt. Briten. Eine Londoner Kunsthändlerin sagt, dass die Schweizer doch genauso kochen. «Really?» – «Really.» Das Nelson ist voll mit Arsenal-Fans. Der Schweizer Fanclub hat sich mit rund 30 Mitgliedern eingefunden, die Belohnung: Gratisbier während des ganzen Spiels. «Das muss man ausnutzen», sagt einer. Präsident Willy Schwerzmann ist ein Beispiel für kanalübergreifende Fanliebe. 1995 war er das erste Mal an einem Spiel, er weiss es noch genau, Arsenal - Norwich, Endstand 5:1. «Im alten Highbury, das lag noch mitten im Quartier. Wunderbar», sagt Schwerzmann. Er gründete 2002 den Fanclub und weiss nun 220 Mitglieder unter sich. Fixpunkte im Jahr: GV, Fondueessen – und Boxing Day. Seine Mitglieder fluchen nebenan über Granit Xhaka, den Schweizer Spieler. Der sei «unfassbar durchschnittlich» und spiele nur «Johann-Vogel-Gedenkpässe». Das Knie des Fussballgotts stösst ob dieser Illoyalität furchtbar schnell und sehr treffsicher zu. Fünf Sekunden später schiesst Gegner Bournemouth ein Tor. Die schönsten Varianten des F-Worts hallen durch das Pub. Very British.

Lokal: gut gefüllt. Besucher: frustriert und in Bierlaune. ASbVdL: Bournemouth-Arsenal 1:0, Aston Villa-Norwich-City 0:0, Chelsea-Southampton 0:1, Crystal Palace-West Ham United 0:0, Everton-Burnley 0:0, Sheffield United-Watford 1:1.

Bonnie Prince, 17.14 Uhr

Man hört Songs wie «Bitter Sweet Symphony» von The Verve und «I Heard It Through the Grapevine» von Marvin Gaye, man sieht Frauen und Männer im andächtigen Zwiegespräch. Was man weder hört noch sieht, ist Boxing-Day-Fussball. Ist das die schottische Rache dieses nach Freiheitskämpfer Bonnie Prince Charlie (1712–1788) benannten Pubs für das unsägliche englische Brexit-Theater?

Lokal: halbleer. Besucher: halb Frau, halb Mann, andächtig aufgelegt. ASbVdL: Nicht bekannt, da keine Übertragung.

Sehr zum Wohl: Ein Arsenal-Fan trinkt ein grosser Bier. Foto: Dominique Meienberg

Oliver Twist, 17.37 Uhr

Das Oliver Twist am Rindermarkt ist der «Clasico» der Zürcher Pubs; hier lief schon englischer Fussball, als David Beckham (Jahrgang 1975) noch nicht mal geboren war. Sporthistorisch bunt ist denn auch das Interieur; an den Wänden entdeckt man signierte Eishockeystöcke, Rugbyhelden-Fotos und andere Memorabilia, dazu gibts eine «Take one, bring one»-Bibliothek. Dass aber auch im Oliver Twist die Zeit nicht stehen geblieben ist, erkennt man vorab auf der Food-Karte: Neben Standards wie Fish ’n’ Chips, Sandwiches und Tacos wird nun tatsächlich ein «Vegan Burger» serviert!

Lokal: Voll. Besucher: sonnig bis heiter. ASbVdL: Bournemouth-Arsenal 1:1, Aston Villa-Norwich-City 1:0, Chelsea-Southampton 0:2, Crystal Palace-West Ham United 2:1, Everton-Burnley 1:0, Sheffield United-Watford 1:1.

Paddy O’Reillys, 19.45 Uhr

Uiii, der Tag hat hier bei manchem ein wüstes Werk verrichtet. Wie beim Mann auf der Toilette, der die Pissoirschüssel treffsicher verfehlt. Oder wie bei Garreth aus London, Manchester-Fan, seit 16 Uhr hier und entsprechend Pint-gestählt. Vielleicht ist das unfair und gemein (sicher aber auch ein bisschen passend): Trinkfreudigkeit ist immer auch etwas britisch konnotiert und der englische Wortschatz beinahe unendlich, er reicht von «pi***d» bis «wasted». Doch auch die deutsche Sprache hat einiges zu bieten. Öl am Hut und ordentlich Atü im Kessel haben. Kurvenschuhe tragen. Ein Hopfenfeld getrunken haben. Sternhagelvoll und voll tschüss sein. Ein bisschen hihi sein. Gekäppelet und blau und christbäumelet sein. Einen Siech und einen an der Chläpperen haben. Die Affen spazieren führen. Einen über den Durst getrunken haben. Und: Roulette unter dem Füdli haben.

Lokal: Sitzplätze besetzt, noch viele Stehplätze frei. Besucher: gekäppelet. ASbVdL: Manchester United-Newcastle 4:1

Le Calvados, 21.23 Uhr

Das Buffet ist leer gegessen, die Augen vieler Gäste sind glasig vor Müdigkeit oder Spiritus, und während Liverpool im Spitzenspiel in Leicester um seine Ungeschlagenheit kämpft (als wir das Lokal verlassen, steht es 0:1), gilt natürlich der Running Gag auch dieses Jahr: «My dear, das war der beste Boxing Day ever!»

Lokal: Voll. Besucher: Eine Gruppe von Männern ist seit 13 Uhr da, sie haben langsam aber sicher en Siech, für den Rest gilt: Easy debi si. SbVdL: Leicester-Liverpool 0:1.